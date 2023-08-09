طبيبة تحذر من مخاطر الإجهاد على الجسد

حذّرت طبيبة روسية من أن الإجهاد المستمر يؤدي إلى استنفاد طاقة الجسم، وأنه إذا كان الإجهاد قصير المدى مفيدًا للجسم فإن الإجهاد المستمر يعد أمرًا خطيرًا.

وأوضحت الدكتورة ناتاليا شيندريايفا، في مقابلة صحفية، أخصائية طب الأعصاب أن الغدد الكظرية في حالة الإجهاد تفرز الأدرينالين الذي يحفز عمل منظومة المناعة.

ولكن عندما تستمر هذه العملية فترة طويلة، فإنها تؤثر في القلب والأوعية الدموية- إذ يرتفع مستوى ضغط الدم، ويسوء توتر الأوعية الدموية ويعمل القلب بمشقة وجهد.

وأوضحت الدكتورة أن إفراز الأدرينالين يؤدي إلى حدوث مضاعفات خطيرة، خاصة للذين يعانون من أمراض مزمنة أو لديهم استعداد لارتفاع مستوى ضغط الدم، وزيادة الوزن، ومرض السكري.

وأضافت أنه إذا كان الأشخاص الأصحاء يستعيدون لياقتهم البدنية بسرعة بعد ذلك، فإن من يعاني من أمراض سيعانون من مشكلات إضافية.

وإذا كنت تشعر بأعراض الإجهاد، فإن اتخاذ خطوات إدارة الضغط العصبي لديك يمكن أن تكون لها العديد من الفوائد الصحية مثل:

- ممارسة نشاط بدني منتظم

- ممارسة تقنيات الاسترخاء، مثل التنفّس العميق أو التأمل أو اليوجا أو التاي تشي أو التدليك

- الحفاظ على روح الدعابة

- قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء

- تخصيص وقت للهوايات، مثل قراءة كتاب أو الاستماع إلى الموسيقى