4 أعراض في الرأس تدل على إصابتك بارتفاع ضغط الدم

يعد ارتفاع ضغط الدم، المعروف أيضًا بـ"القاتل الصامت"، حالة مميتة تؤثر على ملايين من سكان العالم.

ويتطلب ارتفاع ضغط الدم من عضلة القلب العمل بجهد أكبر لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، ما يزيد من الضغط على الأعضاء والأوعية الدموية، ويؤدي إلى تلف محتمل فيها.

وتشير الدراسات إلى أن حوالي نصف المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يدركون إصابتهم أو لا يتلقون العلاج، نظرًا لأنه نادرًا ما يُظهر أعراضا واضحة، ولذلك يُعرف باسم "القاتل الصامت".

ويقول الأطباء لصحيفة "ميرور" البريطانية إن هناك 4 أعراض تظهر على الرأس، قد تكشف عن الإصابة بارتفاع ضغط الدم وهي:

الصداع الشديد

عدم وضوح أو تغيرات في الرؤية

نزيف في الأنف

طنين في الأذنين

ويحذر الأطباء من ارتفاع ضغط الدم، خاصة أنه عامل مساهم رئيسي في العديد من الأمراض الخطيرة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والكلى، والسكتات الدماغية، وفشل القلب، والنوبات القلبية. ومع ذلك، غالبًا ما يمر دون أن يلاحظه أحد حتى يتسبب في أزمة طبية خطيرة.

ويضيفون أن فحص ضغط الدم هو أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان لديك ارتفاع في ضغط الدم، ولذلك لا بد أن يراقب الأفراد ضغطهم باستمرار من خلال مقدمي الرعاية أو بأنفسهم من خلال الأجهزة المنزلية سهلة الاستعمال.