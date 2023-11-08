أطعمة تمنع ظهور الشيب في عمر مبكر

يشكل ظهور الشيب بعمر مبكر مصدر قلق للكثيرين، وبحسب الخبراء فإن الشعر الرمادي يرجع لعوامل وراثية أو لعوامل التقدم في العمر أو بسبب الاضطرابات النفسية كالتوتر والقلق.

وأشار خبراء في مجال الصحة لموقع "دير بورن" إلى أن بعض الأطعمة قد تساعد في الحفاظ على نسبة الميلانين (المادة الصبغية الموجودة طبيعيًّا في الجسم) متوازنة، وبالتالي الحفاظ على لون الشعر الطبيعي لمدة أطول، ومنها:

السبانخ

تعد الخضراوات الورقية، مثل: السبانخ، من أهم الأغذية التي تمنع ظهور الشيب المبكر في الشعر، لأنها غنية بالحديد.

كما يضمن السبانخ توفير الأكسجين الأمثل لبصيلات الشعر؛ ما يساعدها في الحفاظ على لونها الطبيعي.

البطاطا الحلوة

تحتوي الخضراوات الجذرية كالبطاطا الحلوة على مادة البيتا كاروتين التي تتحول إلى فيتامين أ؛ الذي يدعم إنتاج الزهم الصحي في فروة الرأس، ما يعزز لمعانه ولونه وصحته.

الجزر

يؤكد الخبراء أن الجزر غني بالبيتا كاروتين، ما يدعم صحة بصيلة الشعر ويسهم في الوقاية من الشيب المبكر، من خلال دعم إنتاج الميلانين.

السمسم

بذور السمسم غنية بالمعادن الأساسية، مثل: الحديد والزنك، وتلعب دورًا بارزًا في إنتاج مادة الميلانين؛ ما يسهم في الحفاظ على لون الشعر.

حبة البركة (السمسم الأسود)

تحتوي الحبوب السوداء على عناصر غذائية أساسية، مثل: الحديد، والنحاس، إذ يعززان إنتاج صبغة الميلانين.