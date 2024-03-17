هل "النسيان" صحي للدماغ؟

كشف أحدث الأبحاث وآراء الخبراء أن النسيان هو أمر طبيعي جدًّا، بل إنه جزء أساس من نظام عمل الدماغ، وهو وظيفة صحية وضرورية، بحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وأضاف تقرير الصحيفة أن النسيان الطبيعي (مثل نسيان اسم قطتك أو المكان الذي تضع فيه نظارتك أو مفاتيح سيارتك) وأنه يحدث مع الجميع ويمكن أن تصبح أكثر تكرارًا مع تقدمنا في العمر.

ويتعامل العقل البشري مع الكثير من الأمور، حيث نتلقى المعلومات باستمرار وننخرط في تجارب يومية غير محدودة، فضلًا عن عوامل التشتيت التي لا تحصى، والتي تعني أنه يجب علينا التركيز على المسائل المطروحة الهامة، ومن غير العادي أن نفكر أننا نستطيع تذكر كل شيء.

وأوضح التقرير أن الطبيعة العابرة للذاكرة ليست موثوقة، ولا يمكننا دائمًا التحكم في الأشياء التي تبقى عالقة في الذاكرة، مهما كنا نحاول التذكر من خلال لعبة "أعطني دليلا" على سبيل المثال، عندما تضيع التفاصيل في الدماغ.