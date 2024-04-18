شرائط تبييض الأسنان.. هل ينصح الأطباء باستخدامها؟

أصبحت الأسنان الناصعة موضة العصر؛ ما جعل مجال طب الأسنان التجميلي من الأكثر انتعاشا حول العالم، ولكن الكثيرين لا يستطيعون دفع تكاليف القشور الهولوودية الباهظة، فيلجأون لعلاجات بديلة أقل كلفة، منها شرائط التبييض.

فهل شرائط التبييض آمنة على أسنانك؟ هذا ما كشفه الأطباء بهذا الشأن.

ما الذي يسبب بقع الأسنان؟

هناك عوامل متعددة تسبب بقع الأسنان، فبعض الأسباب داخلية وبعضها الآخر خارجيا.

وتشمل العوامل الخارجية بحسب ما يؤكده الأطباء، القهوة والحمضيات والصودا، والتدخين، وبعض الأدوية والمكملات الغذائية.

وبالإضافة إلى ذلك، يلعب علم الوراثة دورًا في لون الأسنان، حيث يمكن أن يؤثر على سماكة وشفافية المينا.

كما يمكن أن تسبب المضادات الحيوية بقعًا على أسنان الطفل قبل سن الثامنة، أو في حال تناولتها الأم أثناء حملها.