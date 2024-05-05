دراسة تكشف تأثير المركبات النباتية على الوظيفة الإدراكية

في دراسة حديثة نشرها موقع نيوز ميديكال، بحث علماء العلاقة بين تناول الفلافونويد، وهي مركبات نباتية موجودة بشكل رئيس في الفواكه والخضروات والأعشاب والمشروبات مثل الشاي، والأداء المعرفي.

ويؤثر الضعف الإدراكي، الذي يشمل صعوبات في الذاكرة والتركيز والتعلم واتخاذ القرار، على جزء كبير من السكان المسنين، حيث يعاني حوالي ثلثي البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا من شكل من أشكال التدهور المعرفي.

ويلعب العرق دورًا في معدلات الضعف الإدراكي، حيث إن الأفراد السود أكثر عرضة للخطر مقارنة بنظرائهم البيض. كما تساهم عوامل مثل التعليم أيضًا في التفاوتات الصحية المعرفية.