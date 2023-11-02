هذه فوائد تناول 3 بيضات في اليوم
أكد خبير تغذية أن لاعلاقة لتناول البيض بمستوى الكوليسترول "الضار". إنما للبيض تأثير علاجي عند تناوله باعتدال.
وكشف الخبير الروسي، الدكتور ميخائيل غينزبورغ في حديث لصحيفة "إزفيستيا" أن نتائج دراسات وبائية عديدة شارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص أظهرت أن تناول البيض لا علاقة له بمستوى الكولسترول "الضار" في الدم ومخاطر مضاعفاته.
وأكد غينزبورغ على تناول البيض باعتدال 2-3 بيضات في اليوم، حيث لتناول ثلاث بيضات في اليوم تأثير علاجي، حيث أن البيض يحتوي على نسبة عالية من الدهون الفوسفاتية وخاصة الكولين، التي هي جزء لا يتجزأ من أغشية الخلايا، لذلك تناولها مع الطعام له فوائد صحية".
وكما أكد أن البيض مصدر مهم لفيتامينات A وD القابلة للذوبان في الدهون، والمعادن والعديد من المواد المفيدة الأخرى.