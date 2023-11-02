هذه فوائد تناول 3 بيضات في اليوم

وأكد غينزبورغ على تناول البيض باعتدال 2-3 بيضات في اليوم، حيث لتناول ثلاث بيضات في اليوم تأثير علاجي، حيث أن البيض يحتوي على نسبة عالية من الدهون الفوسفاتية وخاصة الكولين، التي هي جزء لا يتجزأ من أغشية الخلايا، لذلك تناولها مع الطعام له فوائد صحية".

وكما أكد أن البيض مصدر مهم لفيتامينات A وD القابلة للذوبان في الدهون، والمعادن والعديد من المواد المفيدة الأخرى.