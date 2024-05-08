5 محفزات "غير متوقعة" لأزمات الربو

إذا كنت تعاني من الربو، فمن المحتمل أنك تعلم أنه ليس من السهل التنبؤ بمحفزات النوبات دائما، فأحيانا يكون سببها الهواء البارد في الشتاء، وأحيانا حبوب اللقاح في الربيع.

وبصرف النظر عن محفزات أزمات الربو الشائعة كعث الغبار، وشعر الحيوانات الأليفة، والتلوث، ودخان السجائر، كشف الأطباء عن مسببات مفاجئة للربو ربما لم تسمع عنها من قبل.

النقانق والمخللات والكحول

يقول الأطباء بصحيفة "صن" البريطانية، إنه إذا كنت تعاني من الربو، فمن الممكن أن تكون حساسًا للكبريتات والهستامين، التي يمكن أن تكون موجودة في بعض الأطعمة والكحول، والتي يمكن أن يؤدي تناولها إلى ظهور أعراض مثل السعال والصفير وضيق التنفس.

وبالنسبة لـ 11% من النساء و6% من الرجال الذين شاركوا في استطلاع أجري في المملكة المتحدة هذا العام، فإن نوبات الربو الشديدة التي أصيبوا بها كان سببها بعض الأطعمة.

ويقول الأطباء "على الرغم من أن الأمر ليس أمرا شائعًا، إلا أنه يمكن أن يشكل خطرًا"؛ إذ يمكن أن تستخدم الكبريتات في بعض اللحوم المصنعة مثل النقانق والبرغر، وفي الأطعمة المخللة والخل والفواكه المجففة ومربى الفواكه.