دراسة: القرفة تساعد مرضى السكري

أظهرت نتائج دراسة حديثة أن القرفة والكركمين والريسفيراترول تُعد من المواد التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول، فضلاً عن تحسين وتنظيم عمليات الأيض (وهي العملية التي يحوّل فيها الجسم الطعام والشراب إلى طاقة) لدى مرضى السكري.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مجلة "هيلبراكسيسنت"، أن تلك النتيجة اعتمدت على خلاصة دراسة أجراها باحثون من جامعة بوزنان للعلوم الطبية في بولندا، لتقييم فاعلية المكملات الغذائية، مثل الكركمين والريسفيراترول والقرفة عند التأثير على الإجهاد التأكسدي، ونشاط مضادات الأكسدة لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الثاني.

وأضافت أنه ثبت بالتجربة أن تناول الكركمين والريسفيراترول والقرفة يساهم في الحد من الإجهاد التأكسدي والحالة الالتهابية، فضلاً عن تحسين استقلاب الكربوهيدرات.

وأرجع الباحثون هذه الفوائد إلى أن مواد الكركمين والريسفيراترول والقرفة تقلل من تركيزات الغلوكوز والأنسولين والهيموغلوبين السكري، ويُضاف إلى ذلك التأثير الإيجابي في استقلاب الدهون.