إحصائية أممية صادمة عن تأثير الملح على حياتنا

كشف المكتب الإقليمي الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، الخميس، عن إحصائية صادمة بشأن تأثير الملح على صحة وحياة الأشخاص.

وذكر بيان صادر عن المكتب الأممي، أن الاستهلاك المفرط للملح يعتبر السبب الرئيسي في وفاة أكثر من 10 آلاف شخص في أوروبا شهرياً جراء ما يسببه من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضح المكتب الأممي أن "أكثر من واحد من كل ثلاثة بالغين، تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عاماً، يعانون من ارتفاع ضغط الدم، مؤكداً أن أمراض القلب والأوعية الدموية هي سبب رئيسي للإعاقة والموت المبكر.

ولفت إلى أن "الوفيات المبكرة في المنطقة الأوروبية تشكل أكثر من 42.5% من إجمالي الوفيات سنويا، وهذا يعني أن 10 آلاف شخص يموتون يومياً".

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ إن "4 ملايين شخص، وهو رقم مذهل، يموتون سنوياً بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، معظمهم من الرجال، خاصة في القسم الشرقي من أوروبا".

وشدد على أن "تنفيذ السياسات للحد من استهلاك الملح بنسبة 25% يمكن أن ينقذ حياة نحو 900 ألف شخص بحلول عام 2030".