بريطانيا تسجل 5 آلاف إصابة بالسل خلال 2023

ونقلت الصحيفة عن علماء، أن اختبار الدم يمكن أن يحدد ملايين الأشخاص الذين ينشرون مرض السل دون قصد، ويمكن علاج المرض بالمضادات الحيوية، وتختلف مدة العلاج وفقًا لحدة الإصابة.

واكتشف الباحثون في جامعة ساوثهامبتون مجموعة من العلامات البيولوجية التي ترتفع نسبتها بين المرضى المصابين بعدوى السل، ويمكن أن يكون اختبار الدم خطوة مهمة في الحد من انتشار المرض.

ويعد السل عدوى بكتيرية تؤثر عادةً على الرئتين، بحسب إيما روباش، رئيسة قسم المشورة الصحية في جمعية الربو و الرئة الخيرية في المملكة المتحدة، وأشارت إلى أن المرض أكثر شيوعًا في بنغلاديش، والصين، والهند، وباكستان، وإندونيسيا.

وسلطت روباش الضوء على نوعين من مرض السل، وهما السل الكامن والسل النشط، حيث يمنع جهاز المناعة النوع الأول من النمو، ولا يسبب أي أعراض ولا يمكن من خلاله نقل العدوى إلى الآخرين؛ أما النوع الثاني فيفقد جهاز المناعة السيطرة على بكتيريا السل، مما يؤدي للإصابة بالعدوى.

وتقول الصحيفة إن معظم حالات الإصابة بالسل تنتقل عبر الهواء، أي قد تكون بفعل سعال شخص آخر مصاب بالعدوى.

ما هي أعراض مرض السل ؟

وقالت روباتش، إن من لديهم جهاز مناعة ضعيف وسوء تغذية، وإن المصابين بالسكري، والمدخنين ومتعاطي المخدرات، والأطفال دون سن الخامسة، هم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالسُّل.

وتشمل أعراض الإصابة السعال، الذي يستمر لأكثر من 3 أسابيع، ألمًا في الصدر، وفقدان الوزن، والتعب الشديد، وفقدان الشهية، وارتفاع درجة الحرارة، وتورم الغدد، والصداع، وآلامًا وأوجاعًا في الجسم، بحسب روباتش.