نصيحة ثمينة للرجال في منتصف العمر

قد يعمل استبدال حصة واحدة على الأقل من اللحوم الحمراء بالأطعمة النباتية، على تحسين حالة الرجال الصحية في مرحلة منتصف العمر، وفق ما أفادت خبيرة التغذية، المديرة التنفيذية لمركز بحوث التغذية الصحية، الدكتورة نوريا ديانوفا.

وقالت ديانوفا، إن "جامعة ستانفورد أجرت في 2020 تجربة علمية استمرت 8 أسابيع، تناول بعض المشاركين فيها اللحوم المعتادة فقط، أما البقية فتناولوا لحوما نباتية المصدر".

وأوضحت الخبيرة أن "أفراد المجموعة الثانية فقدوا خلال 8 أسابيع كيلوغراما واحدا من وزنهم بصورة طبيعية، وتحسن مستوى مختلف الدهون في جسمهم، كما أظهر تحليل الدم انخفاض خطر إصابتهم بتجلط الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية، واحتشاء عضلة القلب، وسرطان الأمعاء، وأمراض الكلى، وداء السكري".