مستوحاة من المناطق الزرقاء.. 5 وصفات قد تساعدك على العيش حتى الـ 100

تقول الكاتبة جوليا كراوتش، مؤلفة كتاب "أسعد نظام غذائي في العالم"، إن هناك بقاعا في الأرض يعيش سكانها لفترة أطول من غيرهم، ويطلق عليها المناطق الزرقاء.

وبحسب الكاتبة، فإن هؤلاء السكان لا يصلون إلى عمر الـ 100 عام فحسب، بل يحافظون على لياقتهم البدنية ونشاطهم وذكائهم ومرحهم، ويتفادون الأمراض المرتبطة بالشيخوخة.

ومن تلك البقاع، منطقة جبلية نائية في سردينيا، وأوكيناوا في اليابان، المعروفة باسم "أرض الخالدين"، ولوما ليندا في كاليفورنيا ونيكويا في كوستاريكا وإيكاريا في اليونان.

وبعد سنوات من الدراسة، خلص العلماء إلى أن هناك أسبابًا متعددة وراء طول أعمارهم الملحوظ، بما في ذلك الشبكات الاجتماعية الداعمة، والتمارين "غير المقصودة" والممارسات التي تقلل من التوتر، لكن ما يأكلونه وكيف يأكلونه هو الأهم.

يستهلك سكان المناطق الزرقاء بشكل أساسي البقوليات ويعتبرون اللحوم مكافأة وليست ضرورة، ولا يحاولون أن يكونوا أصحاء، فالتغذية الجيدة تأتي من الطعام المتواضع المطبوخ في المنزل، والذي يضع النكهة في المقام الأول.

سمك السلمون أون بابيلوت

طبق سمك السلمون المشويمع الخضار والتوابل، والمحشو بالزيتون والطماطم وجبنة الفيتا.

نيوكي الخضار

معكرونة النيوكي المصنوعة من البطاطا مع الكوسا الطازجة والجرجير والزيتون وصلصة الحمضيات.