بعد تعويض مغربية.. هل تلاحق الدعاوى القضائية "أسترازينيكا"؟

وأحدث البيان المقتضب الصادر عن الشركة، موجة هلع حول العالم، خاصة حين أعقبه إقدامها على سحب اللقاح من الأسواق؛ ما عزز الشعور بالخطر الذي ينطوي عليه، رغم أن الشركة أرجعت خطوتها الأخيرة إلى "وجود فائض في المنتج".

وقال المحامي المعروف طارق العوضي، إنه من حيث المبدأ القانوني العام فإن أي كيان اعتباري أحدث ضررا فإن هذا الضرر يستوجب تعويض المتضررين؛ إذ اعتبر القانون أن هذا حق مطلق للضحية ولا جدال بشأنه، مشيرا في تصريح خاص لـ"إرم نيوز" إلى أن تقدير قيمة التعويض من الناحية المادية تتم بحسب الضرر الواقع ومدى ما أحدث من إصابات جسمانية ونفسية.

وأوضح المحامي المصري، أنه في حالة لقاح "أسترازينيكا" وما في حكمه، يتم اللجوء من قبل المدعي على الشركة إلى لجنة متخصصة من الطب الشرعي، لبيان وقوع الضرر من عدمه، وتوضيح مدى حجمه حال ثبوت وقوعه.

وأضاف: "الخصم القانوني في هذه الحالة لن يكون شركة أسترازينيكا مباشرة بل الجهة التي تعاقدت على دخول اللقاح إلى البلاد سواء كانت جهة حكومية مثل وزارة الصحة أو وكيل خاص، كما ستستند الدعوى كذلك إلى إخفاء الجهة المصنعة والمستوردة لحقيقة أنه توجد مضاعفات خطيرة للقاح سواء كان الإخفاء عن عمد أو جهل".

من جانبه، أضاف مجدي مهران، المحامي بالنقض، أن القانون يعطي الحق في طلب التعويض عن الضرر المترتب عن تناول العقار أو الحقن أو المصل الذي يترتب عليه الضرر، ما دام الشركة المنتجة لم تفصح عن الآثار الجانبية له.

وقال مهران في تصريحات لـ "إرم نيوز": "يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، ويعد كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد".