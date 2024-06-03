امرأة تسكر دون شرب الكحول.. حالة صحية "نادرة"

في قصة غريبة شاركها موقع "لايف ساينس" انتهى الأمر بامرأة في غرفة الطوارئ، بعد معاناتها من النعاس المفرط وصعوبة في الكلام ورائحة كحول تنبعث من أنفاسها، مع تأكيدها أنها لم تبتلع قطرة واحدة من المشروبات الكحولية.

وبعد إجراء العديد من الفحوصات لها، شخّص الأطباء إصابتها بحالة نادرة تسمى متلازمة "الجعة الذاتية".

وفي التفاصيل، دخلت المرأة البالغة من العمر 50 عامًا إلى قسم الطوارئ 7 مرات على مدار عامين. وفي كل مرة، كانت أعراضها متشابهة وجعلتها تبدو في حالة سكر تامة.

وقال الأطباء إن نعاسها، على وجه الخصوص، كان مثيرًا للقلق، لأنها كانت تغفو فجأة أثناء الاستعداد للعمل أو إعداد وجبات الطعام. وتسبب نعاسها بغيابها المتواصل عن العمل لأسابيع كما إنه قمع شهيتها.