خبيرة تحذر: مشروبات الطاقة لها آثار مدمرة على الجلد

حذَّرت أخصائية تغذية روسية من مخاطر مشروبات الطاقة، مشيرة إلى تأثيرها على الجلد وإضعاف نوعيته.

وبيَّنت الأخصائية أنستازيا كوندوروفا، أن مشروبات الطاقة تحتوي على عدد من المكونات الضارة التي تدمر الجلد كالسكر، الذي يسهم في تكوين التجاعيد وتسريع شيخوخة الجلد.

وأشارت الأخصائية في حديث مع صحيفة "منطقة موسكو اليوم"، إلى أن الأصبغة الغذائية المدرجة في تركيبة مشروبات الطاقة يمكن أن تسبب الحساسية والطفح الجلدي والحكة.

وحسب الأخصائية، فإن الكافيين لن يكون له أفضل تأثير على الجلد، حيث يصبح جافًّا ومتقشرًا.

يذكر أن الآثار السلبية لمشروبات الطاقة تتفاقم بشكل خاص، في الطقس الحار.

وبيَّنت مواقع صحية أن الاستهلاك المتكرر لمشروبات الطاقة غير الكحولية، يؤثر على الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية، ولا يجب تناول مشروبات الطاقة بعد ممارسة الرياضة، حتى لا تسبب الجفاف الشديد.