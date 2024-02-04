ثورة في علاج المرض الخبيث.. لقاح منتظر للسرطان وهذه مزاياه

تعدّ المملكة المتحدة في طليعة الدول التي أجرت تجارب على لقاحات السرطان الرائدة من خلال تطوير mRNA-4359، وهو لقاح تنتجه شركة موديرنا، يخضع حاليًا للاختبار على المرضى الذين يعانون من سرطان الجلد المتقدم وسرطان الرئة وسرطانات الأورام الصلبة الأخرى.

وقالت صحيفة الإندبندنت إن هذا اللقاح، وهو جزء من تجربة "موبيلايز" Mobilize، يعد بمثابة تغيير محتمل لقواعد اللعبة في مجال علاجات السرطان، ما قد يشكّل "فجر عصر جديد" لمعالجة المرض، حسب اعتقاد أطباء، موضحة أنه على عكس الأساليب التقليدية التي تتضمن لقاحات شخصية مصممة خصيصًا للمرضى الأفراد، يستهدف mRNA-4359 أنواعًا معينة من السرطان على نطاق أوسع، ما يسمح بإنتاج أسرع وأسهل.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الخاصية الجاهزة تبشر بتسريع عملية العلاج، كما أظهر أول مريض في المملكة المتحدة، يبلغ من العمر 81 عامًا، مصاب بسرطان الجلد الخبيث؛ إذ تلقى اللقاح في مستشفى "هامرسميث".

وتتضمن تجربة "موبيلايز" اختبار اللقاح بشكل مستقل وبالاشتراك مع "البيمبروليزوماب"، وهو علاج مناعي معتمد، إذ تهدف التجربة إلى استقطاب ما بين 40 إلى 50 مريضًا على مستوى العالم، بما في ذلك مواقع في لندن وإسبانيا والولايات المتحدة وأستراليا. وبمجرد تناوله، يقوم mRNA الموجود في اللقاح بتوجيه جهاز المناعة للتعرف على الخلايا السرطانية وتدميرها، من خلال تسليط الضوء على اختلافاتها عن الخلايا السليمة.