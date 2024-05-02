3 حركات خطيرة لمن يعاني من آلام الظهر

تؤثر آلام الظهر المستمرة أو المزمنة على حوالي 8% من البالغين حول العالم، مما يحد بشكل كبير من أنشطتهم اليومية. وفي ضوء ذلك، يؤكد أخصائيو العمود الفقري على رسالة بالغة الأهمية: "لا تضغط على الألم".

وبحسب تقرير نشره موقع "HuffPost"، يسلط الدكتور آرثر جينكينز، جراح العمود الفقري وجراح الأعصاب في اتحاد كرة القدم الأمريكي، الضوء على مجموعة محددة من الحركات التي يجب على الأفراد الذين يعانون من آلام الظهر تجنبها بأي ثمن، وهي: الانحناء، والرفع، والالتواء.

ووفقًا للدكتور جينكينز، يشكل الانحناء والرفع والالتواء خطرًا كبيرًا، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشاكل الظهر الشديدة، إذ يمكن أن يؤدي هذا المزيج من الحركات إلى تفاقم الوضع، والإصابة بانفتاق القرص، حيث تتمزق الأقراص التي تحمي الفقرات، مما يؤدي إلى الضغط على الأعصاب الشوكية.

ويوضح الدكتور جينكينز أنه على الرغم من أن العديد من الأفراد قد لا يعانون من فتق القرص الذي يمكن تشخيصه، إلا أنهم قد يعانون من تلف القرص الموجود، مما يعرّضهم لمزيد من المضاعفات.

كما أضاف أن أنشطة مثل تجريف التربة، أو رفع مقاعد السيارة للأطفال، أو نقل الأمتعة، غالبًا ما تتضمن حركات الانحناء والرفع والالتواء، مما يزيد الضغط على العمود الفقري، ويزيد من خطر الإصابة.