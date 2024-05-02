3 حركات خطيرة لمن يعاني من آلام الظهر
تؤثر آلام الظهر المستمرة أو المزمنة على حوالي 8% من البالغين حول العالم، مما يحد بشكل كبير من أنشطتهم اليومية. وفي ضوء ذلك، يؤكد أخصائيو العمود الفقري على رسالة بالغة الأهمية: "لا تضغط على الألم".
وبحسب تقرير نشره موقع "HuffPost"، يسلط الدكتور آرثر جينكينز، جراح العمود الفقري وجراح الأعصاب في اتحاد كرة القدم الأمريكي، الضوء على مجموعة محددة من الحركات التي يجب على الأفراد الذين يعانون من آلام الظهر تجنبها بأي ثمن، وهي: الانحناء، والرفع، والالتواء.
ووفقًا للدكتور جينكينز، يشكل الانحناء والرفع والالتواء خطرًا كبيرًا، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشاكل الظهر الشديدة، إذ يمكن أن يؤدي هذا المزيج من الحركات إلى تفاقم الوضع، والإصابة بانفتاق القرص، حيث تتمزق الأقراص التي تحمي الفقرات، مما يؤدي إلى الضغط على الأعصاب الشوكية.
ويوضح الدكتور جينكينز أنه على الرغم من أن العديد من الأفراد قد لا يعانون من فتق القرص الذي يمكن تشخيصه، إلا أنهم قد يعانون من تلف القرص الموجود، مما يعرّضهم لمزيد من المضاعفات.
كما أضاف أن أنشطة مثل تجريف التربة، أو رفع مقاعد السيارة للأطفال، أو نقل الأمتعة، غالبًا ما تتضمن حركات الانحناء والرفع والالتواء، مما يزيد الضغط على العمود الفقري، ويزيد من خطر الإصابة.
الحل
واستجابة لهذا الخطر، دعا الدكتور جينكينز إلى تغيير تقنيات الرفع، مقترحًا طريقة تقلل من الضغط على الظهر. ويركز أسلوبه على مواجهة الجسم الذي يتم رفعه مباشرة، وتجنب حركات الالتواء أو الدوران. بالإضافة إلى ذلك، اوصى باستخدام الساقين، بدلاً من الظهر، لرفع الأشياء مع إشراك عضلات البطن للحصول على دعم إضافي. كما أن تثبيت النفس، والحفاظ على استقامة العمود الفقري عند الرفع من الأرض، يقللان من خطر الإصابة.
وتظهر القوة الأساسية كعامل حاسم في حماية الظهر، إذ أكد الدكتور جينكينز على أهمية التمارين الأساسية المنتظمة في تخفيف آلام الظهر، داعيًا إلى القيام بحركات مثل التمارين القاعدية والجسور، فلا تؤدي تقوية العضلات الأساسية إلى استقرار العمود الفقري فحسب، بل تقلل أيضًا من احتمالية الإصابة أثناء الأنشطة البدنية.
كما أكد الدكتور جينكينز على أهمية قوة الورك في تخفيف آلام الظهر، موصيًا بممارسة التمارين التي تستهدف عضلات الفخذ الرباعية، ودمج تقنيات التوازن لتقليل الضغط على عضلات أسفل الظهر.
وفي حين تبقى الجراحة خيارًا متاحًا للحالات الشديدة، يؤكد الدكتور جينكينز أن العديد من حالات آلام الظهر يمكن علاجها دون تدخل جراحي.
وبالنسبة للأفراد الذين يعانون من نوبات آلام الظهر، ينصح الدكتور جينكينز بعدم الراحة في الفراش لفترات طويلة، ويدعو بدلاً من ذلك إلى اتباع أساليب إعادة التأهيل النشطة مثل اليوغا والعلاج الطبيعي. ومع ذلك، فهو يؤكد على ضرورة التماس العناية الطبية إذا استمرت الأعراض أو تفاقمت، خاصة في حالات الاشتباه في فتق القرص.