توقعوا وفاته بغضون أشهر.. مريض يذهل الأطباء بشفائه من سرطان شرس (صور)

صدم رجل مصاب بسرطان مميت الأطباء بعد اختفاء الورم من دماغه إثر خضوعه لعلاج تجريبي، بحسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي التفاصيل، شارك البريطاني "بن ترومان" 41 عامًا، في تجربة علاجية هي الأولى من نوعها في العالم بعد تشخيص إصابته بالورم الأرومي الدبقي في أكتوبر 2022.

وكان الأطباء المشرفون على حالة "بن" توقعوا وفاته خلال 9 أشهر بسبب السرطان الشرس، الذي يصيب مئات الآلاف حول العالم سنويًّا، ويؤدي لوفاة نسبة مرتفعة منهم.

وقال الطبيب الذي أجرى التجربة العلاجية الجديدة "بول مولهولاند" من مستشفى الكلية الجامعية في لندن: "في التجربة استخدمنا دورة العلاج المناعي قبل إخضاع المريض لبرتوكول العلاج المعهود".