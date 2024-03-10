توقعوا وفاته بغضون أشهر.. مريض يذهل الأطباء بشفائه من سرطان شرس (صور)
صدم رجل مصاب بسرطان مميت الأطباء بعد اختفاء الورم من دماغه إثر خضوعه لعلاج تجريبي، بحسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وفي التفاصيل، شارك البريطاني "بن ترومان" 41 عامًا، في تجربة علاجية هي الأولى من نوعها في العالم بعد تشخيص إصابته بالورم الأرومي الدبقي في أكتوبر 2022.
وكان الأطباء المشرفون على حالة "بن" توقعوا وفاته خلال 9 أشهر بسبب السرطان الشرس، الذي يصيب مئات الآلاف حول العالم سنويًّا، ويؤدي لوفاة نسبة مرتفعة منهم.
وقال الطبيب الذي أجرى التجربة العلاجية الجديدة "بول مولهولاند" من مستشفى الكلية الجامعية في لندن: "في التجربة استخدمنا دورة العلاج المناعي قبل إخضاع المريض لبرتوكول العلاج المعهود".
وأضاف "العلاج المناعي عمل على تنشيط أسلحة جسم المريض الداخلية لمطاردة الخلايا السرطانية وتدميرها".
وتابع "رغم أننا جربّنا العلاج على مريض واحد فقط، فإن النتائج واعدة للغاية، لكننا ما زلنا بحاجة لتشخيص المرض مبكرًا".
وعادةً ما يخضع مرضى السرطان الأرومي الدبقي لعملية جراحية لإزالة أكبر قدر ممكن من الورم من الدماغ، ويتبع ذلك العلاج الإشعاعي والأدوية الكيميائية يوميًّا لمدة ستة أسابيع تقريبًا، وبعد ذلك يتم تخفيف الأدوية.
ويمكن بعد ذلك استخدام الإشعاع لتدمير الخلايا السرطانية الإضافية وعلاج الخلايا التي ليست في حالة جيدة بما يكفي لإجراء الجراحة.
وتسبب المرض في مارس الماضي، بوفاة المغني الشهير توم باركر، بعد معركة استمرت 18 شهرًا مع المرحلة الرابعة من ورم أرومي دبقي.
يذكر أن متوسط مدة البقاء على قيد الحياة للمصاب بالورم الأرومي الدبقي تتراوح بين 12 و 18 شهرًا، بينما يعيش 5% فقط من المرضى لمدة خمس سنوات، وفقًا لجمعية أورام الدماغ الخيرية في المملكة المتحدة.