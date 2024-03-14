الحساء الذي تعتمده العائلات الأطول عمرًا في العالم

يمكن أن تكون هذه الوجبة الرخيصة واللذيذة هي السر وراء عيش حياة طويلة، وهو ما أكده العلماء بعد إجراء العديد من الدراسات، التي بينت أن خُمس مناطق في العالم فقط يُعرف سكانها بالعيش لأكثر من 100عام بسبب نظامهم الغذائي الصحي وأسلوب حياتهم المريح.

والمناطق الزرقاء هي: "إيكاريا" في اليونان و"أوكيناوا" في اليابان، و"شبه جزيرة نيكويا" في كوستاريكا، و"لوما ليندا" في كاليفورنيا، ومقاطعة "أولياسترا" بأكملها في سردينيا في إيطاليا.

وقد نسب العلماء الفضل إلى الأعمار الطويلة التي يعيشها الأفراد في هذه المجتمعات إلى نظامهم الغذائي الذي يعتمد في الغالب على النباتات.

ووفقًا لموقع "فيري ويل هيلث" Very Well Health، فإن النظام الغذائي اليومي للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الزرقاء يعتمد بنسبة 95 % على الخضراوات والفواكه والحبوب والبقوليات، كما أنهم لا يأكلون الكثير من اللحوم ومنتجات الألبان والأطعمة أو المشروبات السكرية أو الأطعمة المصنعة.

وقال "دان بوتنر" مؤلف سلسلة "المناطق الزرقاء" The Blue Zones، إن حساء "المينسترون" هو من ضمن الأطباق التي تعتمدها بعض العائلات المعمّرة في جزيرة سرينيا الإيطالية.

وللحساء الإيطالي العديد من الوصفات، ولكنه يحتوي على أنواع متعددة من الخضراوات والمعكرونة.

وعرضت صحيفة "ميرور" البريطانية وصفة الحساء اللذيذ والشهي على طريقة الشيف الشهير جيمي أوليفر والتي يستغرق تحضيرها 30 دقيقة فقط.

مكونات حساء المينيسترون (تكفي 8 أشخاص)

طماطم كرزية (400 جرام)

فاصوليا (800 جرام)

معكرونة (100 جرام)

2 بصل صغير

2 جزر

2 عود كرفس

2 ورق غار طازج

2 حفنة كبيرة من الخضراوات الموسمية (ملفوف، لفت، إلخ)

1 فص ثوم

1 مكعب مرقة خضار

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

جبنة بارميزان (للتقديم)

خبز محمص (للتقديم)

الملح والفلفل للتتبيل