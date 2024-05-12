وفاة أول مريض تلقى "كلية خنزير" معدلة وراثيًّا

وفاة أول مريض تلقى "كلية خنزير" معدلة وراثيًّا
توفي أول مريض أجريت له عملية زرع كلية خنزير معدلة وراثيًّا بعد شهرين تقريبًا من خضوعه للعملية، حسبما ذكرت عائلته والمستشفى الذي أجرى الجراحة يوم أمس السبت.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" أن "ريتشارد ريك سليمان" أجرى عملية الزراعة في مستشفى"ماساتشوستس" بالولايات المتحدة، في آذار الماضي بعمر 62 عامًا. وقال الجراحون آنذاك إنهم يعتقدون أن كلية الخنزير ستُمكن المريض من العيش لمدة عامين على الأقل.
وقال فريق زراعة الأعضاء بالمستشفى عبر بيان، إنهم يشعرون بحزن عميق لوفاة سليمان، مؤكدين أنه ليس لديهم أي مؤشر على أنه توفي نتيجة لعملية الزرع.
وكان سليمان أول شخص على قيد الحياة يخضع لهذه العملية الدقيقة، إذ تم سابقًا زراعة كلى الخنازير في أجسام متبرعين متوفين دماغيًّا . كما تلقى رجلان قلبي خنزيرين، رغم وفاتهما في غضون أشهر.
وكان سليمان أجرى عملية زرع كلية من متبرع في المستشفى في الـ16 من مارس عام 2018، لكنه اضطر إلى العودة إلى غسيل الكلى العام الماضي عندما ظهرت علامات الفشل، فأخذ الأطباء قرارًا بزرع كلية "خنزير" معدلة وراثيًّا له كآخر وسيلة للنجاة.
وشكرت عائلة سليمان الأطباء عبر بيان جاء فيه "إن جهودهم الهائلة في قيادة عملية زرع الأعضاء أعطت عائلتنا 7 أسابيع أخرى مع ريك، وستظل ذكرياتنا التي صنعناها معه خلال تلك الفترة في أذهاننا وقلوبنا".
وأضافوا أن سليمان خضع لعملية الزراعة لتوفير الأمل لآلاف الأشخاص الذين يحتاجون إلى عملية زرع الأعضاء للبقاء على قيد الحياة.
يذكر أن بضع عمليات زراعة أعضاء من الحيوانات في أجسام البشر أجريت في الآونة الأخيرة، إلا أن معظم الجهود باءت بالشفل، لأن جهاز المناعة البشري عمل على تدمير الأنسجة الحيوانية الغريبة. وقد شملت المحاولات الأخيرة الخنازير التي تم تعديلها وراثيًّا بحيث تصبح أعضاؤها أكثر شبهًا بالإنسان.