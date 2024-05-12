وفاة أول مريض تلقى "كلية خنزير" معدلة وراثيًّا

توفي أول مريض أجريت له عملية زرع كلية خنزير معدلة وراثيًّا بعد شهرين تقريبًا من خضوعه للعملية، حسبما ذكرت عائلته والمستشفى الذي أجرى الجراحة يوم أمس السبت.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" أن "ريتشارد ريك سليمان" أجرى عملية الزراعة في مستشفى"ماساتشوستس" بالولايات المتحدة، في آذار الماضي بعمر 62 عامًا. وقال الجراحون آنذاك إنهم يعتقدون أن كلية الخنزير ستُمكن المريض من العيش لمدة عامين على الأقل.

وقال فريق زراعة الأعضاء بالمستشفى عبر بيان، إنهم يشعرون بحزن عميق لوفاة سليمان، مؤكدين أنه ليس لديهم أي مؤشر على أنه توفي نتيجة لعملية الزرع.