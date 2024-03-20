تقدم واعد للقضاء على "الإيدز" عبر تقنية حازت على "نوبل"

حقق عدد من العلماء نجاحا كبيرا في القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) باستخدام تقنية تعديل الجينات المعروفة باسم "كريسبر"، الحائزة على جائزة "نوبل"، حيث تعمل هذه التقنية المبتكرة على قطع الحمض النووي وإزالة الأجزاء الضارة أو تعطيلها.

وتثير هذه النتائج الأمل في إمكانية التخلص الكامل من الفيروس في الجسم، على الرغم من أنه ما زال هناك حاجة إلى مزيد من البحث والتجارب للتأكد من سلامة وفعالية هذه الطريقة، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وعلى الرغم من وجود أدوية قادرة على إيقاف تطور فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" والسيطرة على المرض، إلا أنها لا تعالجه بشكل نهائي.

يؤكد فريق الباحثين في جامعة أمستردام، الذي قدم ملخصًا للنتائج الأولية في مؤتمر طبي هذا الأسبوع، أن أبحاثهم لا تزال في مرحلة "التجريب" وأنها لن تتحول إلى علاج عملي لفيروس نقص المناعة البشرية في المستقبل القريب.

ويوافق الدكتور جيمس ديكسون، الأستاذ المشارك في تقنيات الخلايا الجذعية والعلاج الجيني في جامعة "نوتنغهام"، على ضرورة مزيد من البحث للتحقق من صحة النتائج الأولية.

وأوضح ديكسون قائلاً: "هناك حاجة ماسة لمزيد من العمل لإثبات قدرة هذه التقنية على العلاج وتطبيقها مستقبلا".