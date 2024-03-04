ملابس طفلك قد تدل على إصابته بحالة صحية خطيرة

شارك طبيب بريطاني إحدى العلامات المميزة التي قد تظهر على ملابس طفلك، والتي قد تدل على إصابته بالجنف وهو ميلان جانبي في العمود الفقري.

وأوضح الدكتور توني نالدا لصحيفة "ميرور": قد تلاحظ تغيرات على ملابس طفلك، فعلى سبيل المثال، قد يتدلى القميص بشكل غير متساو من الجهتين أو قد تبدو رِجلا البنطلون مختلفة في الطول. ويمكن أن يحدث هذا بسبب اختلال في العمود الفقري؛ ما يؤثر على تناسق الجسم".

وبحسب "مايو كلينيك" فإن الجنف هو انحناء جانبي للعمود الفقري يُشخَّص غالبًا لدى المراهقين. ورغم أنه يمكن أن يحدث للمصابين بحالات مرَضية مثل الشلل الدماغي والحثل العضلي، فإن السبب وراء غالبية حالات الجَنف التي تصيب الأطفال غير معروف.