"نقلة نوعية".. مميعات دم جديدة تمنع التجلط دون التسبب بنزيف

تلوح في الأفق فئة جديدة من الأدوية المضادة للتخثر تستهدف أحد أصعب التحديات التي تواجه أمراض القلب: كيفية منع جلطات الدم التي تسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية، من دون ترك المرضى عرضة لخطر النزيف.

وبحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، يجري حاليًا تطوير ما لا يقل عن ستة أدوية تجريبية "مميعات الدم" تعمل على تثبيط بروتين يسمى العامل الحادي عشر XI، وهو أحد عوامل الدم العديدة التي تنظم كيفية تكوين الجسم للجلطات.

ويتمثل التحدي في أن الجسم يولد نوعين من الجلطات: النوع الجيد الذي يسد الثقوب في الأوعية الدموية لوقف النزيف الناجم عن الإصابات الخارجية، والنوع السيئ الذي ينمو داخل الشرايين والأوردة، ويمكن أن يؤدي إلى منع تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية، ما قد يؤدي إلى نتائج خطيرة أو الوفاة.

وعلى مدى عقود، استهدفت الأدوية التي تم تطويرها لمنع الجلطات السيئة البروتينات المشاركة في تكوين كلا النوعين من الجلطات.

ونتيجة لذلك، غالبًا ما يكون منع الجلطات على حساب ارتفاع خطر النزيف، ما يتسبب برفض العديد من المرضى تناول الدواء أو التوقف عن تناوله.