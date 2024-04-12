هل العسل آمن على صحة مرضى السكري؟

يعتبر السكر العدو الأكبر لمرضى السكري. وللسبب نفسه، يلجأ الكثيرون لاستخدام بدائل مثل العسل لتحلية الشاي أو أطباق الحلويات. لكن هل العسل صحي فعلا؟

من المعروف أن مرض السكري هو اضطراب في عملية التمثيل الغذائي، وبحسب الأطباء فإن الطرق الأفضل لإدارته هي الالتزام ببعض القيود الغذائية وممارسة النشاط البدني.

وأوضح خبراء في مجال الصحة لصحيفة "تايمز أوف إنديا": "يتكون طعامنا في الغالب من ثلاث مغذيات رئيسة وهي الكربوهيدرات والدهون والبروتينات. ويعد تقييد الكربوهيدرات أحد أهم الخطوات في الإدارة الغذائية لمرض السكري".

وأضافوا: "يحتوي العسل على فركتوز أكثر من الجلوكوز في تركيبته مقارنة بالسكر الأبيض الذي يساوي كلا النوعين من السكريات. ومحتوى الكربوهيدرات في العسل أعلى من السكر الأبيض لنفس الكمية البالغة ملعقة واحدة كبيرة".

وتابعوا: "ميزة العسل هي أنه يرفع نسبة السكر في الدم بنسبه أقل من السكر الأبيض، وبما أنك قد تستخدم كمية أقل لتحقيق نفس المستوى من الحلاوة، فإن نسبة السكر في الدم سترتفع أقل قليلاً."

وأشار خبراء آخرون إلى أن هناك بيانات تشير إلى أن استخدام العسل بكميات صغيرة قد يحسن مستويات الكوليسترول؛ نظرًا لأنه غني بمضادات الأكسدة، فقد يكون مفيدًا لمرضى السكري.

ومع ذلك، ما زال هناك حاجة لإجراء مزيد من الأبحاث قبل أن يتمكن الأطباء من تقديم توصية باستخدام العسل بدلاً من السكر الأبيض؛ لذا فإن استهلاكه بكميات صغيرة مع المراقبة الدقيقة لمستويات السكر في الدم هو المفتاح.