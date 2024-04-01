أسباب "غير متوقعة" لموت الرضيع المفاجئ

كشفت أحدث الدراسات أن أكثر من ثلاثة أرباع حالات وفاة الرضيع المفاجئ سببها ممارسات النوم غير الآمنة، بما في ذلك النوم المشترك، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وأجريت الدراسة على 7595 حالة وفاة مفاجئة للرضع في سجل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بين عامي 2011 -2020، وتبين أن غالبية الوفيات كانت بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 أشهر.

وأشارت إحصائيات الدراسة إلى أن 59.5% من الرضع الذين ماتوا فجأة كانوا يتشاركون فراش النوم وقت الوفاة، و75.9% كانوا في سرير البالغين عند وفاتهم، بحسب ما ذكرت الصحيفة الأمريكية.

وعلى الرغم من أن بعض العوامل الديموغرافية مثل الجنس وطول فترة الحمل لم تكن ذات أهمية سريرية، فقد وجد الباحثون أنه من المرجح أن يكون الأطفال الذين يتشاركون فراش النوم من السود ولديهم تأمين عام، بحسب الصحيفة، التي قالت إن نوم الرضيع على الفراش الناعم كان من بين أسباب وفاة الرضع محل الدراسة.

وتحث التوصيات الحالية الآباء ومقدمي الرعاية الآخرين لتنويم الرضع على فراش نوم ثابت ومسطح ومستوي لا يحتوي إلا على ملاءة مثبتة.