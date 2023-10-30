أفضل 8 أطعمة لصحة الدماغ بعد سن الخمسين

من المعروف أن النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون، والدهون الصحية يوفر العناصر الغذائية المهمة لصحة الدماغ.

وبهذا الخصوص تقول أخصائية التغذية لورين ماناكر لموقع eat this، إن تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية أمر لا بد منه، خاصة بعد بلوغ سن الخمسين، الذي تبدأ خلاله خلايا الدماغ بالتراجع.

وتضيف ماناكر إن الباحثين وضعوا لائحة من الأطعمة المرتبطة بصحة الدماغ، والتي تساعد في الوقاية من الخرف والزهايمر، أبرزها:

التوت الأزرق

تؤكد ماناكر "تعد فاكهة التوت الأزرق واحدة من أكثر الأطعمة المفيدة لصحة الدماغ، لأنها غنية بمضادات الأكسدة، وهي مركبات تحمي الدماغ من الإجهاد التأكسدي والالتهابات، مما يبطئ شيخوخة الدماغ ويعزز قدراته على التواصل".

وتضيف "التوت الأزرق يحتوي على نسبة عالية من مركبات الفلافونويد، وخاصة الأنثوسيانين، والتي تعمل على تحسين الذاكرة والإدراك والمهارات الحركية".

الرمان

يحتوي الرمان على العديد من الفوائد كما يساعد على تعزيز صحة الدماغ، لأنه مليء بمضادات الأكسدة المعروفة باسم البوليفينول، والتي توفر تأثيرات وقائية للأعصاب".

وتقول ماناكر "تساعد مضادات أكسدة البوليفينول على مكافحة الإجهاد التأكسدي، وهو المساهم الرئيس في الأمراض العصبية مثل الباركنسون".