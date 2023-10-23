8 أمور يجب أن يتقنها طفلك بعمر الثامنة

يتساءل الآباء عن القدرات التي يمكن لطفل في الثامنة من عمره أن يتقنها، خاصة وأنهم يشعرون أن أطفالهم في هذا العمر يصبحون أكثر وعيًا وقدرة على تحمل المسؤولية.

وبحديث مع مجلة "بيور واو" عدَّد أطباء وأخصائيون القدرات البدنية والنفسية التي يستطيع أطفال بعمر الثامنة اتقانها.

ارتداء الملابس والعناية بأنفسهم

تقول طبيبة الأطفال "آنا لي" إن الطفل في عمر الثامنة يجب أن يكون قادرًا على الاعتناء بمظهره بالكامل، بما في ذلك ارتداء جواربه وربط حذائه.

وتضيف "يجب عليه الاستحمام بنفسه، دون حاجة لمساعدتك في فرك شعره بالشامبو أو جسمه بالصابون".

القيام بالأعمال الروتينية

تؤكد جينيفر رومانوف الأخصائية في مجال رعاية الأطفال أن الطفل بعمر الثامنة يجب أن يكون قادرًا على المساهمة في الأعمال المنزلية دون مساعدتك.

وتقول "يمكن لطفلك بهذا العمر إعداد الطاولة أو وضع الصحون في الحوض أو الغسالة، أو تنظيف غرفته، أو وضع الملابس بالغسالة، وترتيب السرير والتنظيف بالمكنسة الكهربائية".

فهم الأرقام والكسور والوقت

تشير رومانوف إلى إن أدمغة الأطفال بعمر الثامنة تتطور معرفيًّا، وبهذه المرحلة من المهم أن يكونوا قادرين على العد التنازلي والثنائي، كما يجب أن يكونوا قادرين على فهم الوقت، والكسور بشكل أفضل.

وتضيف "أن النظر إلى الكسور الموجودة في الحياة اليومية كأجزاء البيتزا أو أجزاء لعبة كرة السلة قد يكون نشاطًا تعليميًّا مفيدًا لتأكيد معرفة طفلك".

وأكدت رومانوف أن الطفل بهذه المرحلة يجب أن يكون على دراية تامة بأيام الأسبوع وأشهر السنة بالترتيب.

الكتابة بوضوح

تقول رومانوف أنه يجب على طفلك الذي يبلغ من العمر 8 سنوات، أن يكون قادرًا على الكتابة بوضوح جميع الأحرف والأرقام بخط مستقيم.

وشددت "بينما من الممكن أن تتقدم كتابة أطفالك بشكل ملحوظ، إلا أنها لن تكون بمستوى كلامهم".