5 مصادر طبيعية للكالسيوم تضمن صحة العظام بعد انقطاع الطمث

يعد تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم أمر حيوي لصحة المرأة؛ لأنه يقي من هشاشة العظام ويقلل من خطر الكسور، خاصة بعد انقطاع الطمث. وليس ذلك فحسب، بل يلعب الكالسيوم أيضًا دورًا هامًا في وظائف العضلات ونقل الأعصاب وتخثر الدم.

ومن أجل الحفاظ على صحة عظام مثالية، ينبغي دمج الأطعمة الغنية بالكالسيوم في النظام الغذائي بشكل منتظم، بحسب ما يؤكده العديد من الأطباء.

وهنا 5 مصادر طبيعية للكالسيوم، بحسب تقرير نشره موقع "تايمز أوف إنديا":

منتجات الألبان

مثل الحليب والجبنة والزبادي، جميعها توفر نسبة كبيرة من الكالسيوم بالإضافة إلى البروتين وفيتامين د والفوسفور، الفائقي الضرورة لصحة العظام.

الخضروات الورقية الداكنة

يحتوي الكرنب والسبانخ والسلق على كميات مرتفعة من الكالسيوم بالإضافة إلى فيتامين K والمغنيسيوم والألياف.

بذور السمسم

يجمع الخبراء على أن بذور السمسم تعتبر مصدرًا ممتازًا للكالسيوم، ويمكن استخدامها بسهولة في العديد من الوصفات أو نثرها على السلطات والمخبوزات.

اللوز

يوفر اللوز كمية ممتازة ومرتفعة من الكالسيوم، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الصحية الأخرى.

التوفو

يُعتبر مصدرا نباتيًا ممتازًا للكالسيوم، ويمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من الوصفات، حيث إنه يأخذ نكهة ما يطهى معه.

وفي النهاية يجمع الأطباء على ضرورة اهتمام المرأة بتناول كميات كافية من الكالسيوم، للحفاظ على قوة عظامها ورفاهيتها العامة، وذلك من خلال تنويع النظام الغذائي وتضمين المصادر الطبيعية للكالسيوم بانتظام.