تعلَّم كيف تنظف رئتيك لتتنفس وتحيا بطريقة أفضل

تعلَّم كيف تنظف رئتيك لتتنفس وتحيا بطريقة أفضل
تعتبر الرئتان من أهم الأجهزة العاملة بين أعضاء الجسد، وهما عضوان شديدا الحساسية ويدخل إليهما الهواء ويخرج منهما ليمنحنا الحياة.
ومِن هذا المنطلق من المهم الحفاظ عليهما من خلال العمل على تطهيرهما بشكل منتظم ودائم، لإزالة السموم وتنظيف البطانات التنفسية الحساسة للممرات والقصبات الهوائية.
* أهمية تنظيف الرئتين
يساعد تنظيف الرئتين في تخليص الجسم من السموم وتنظيف البطانة الداخلية للمجاري التنفسية والقصبات الهوائية، وكذلك التقليل من أي تورم، أو انتفاخ، أو التهاب، سواء في البلعوم أو القصبات الهوائية.
ويساعد أيضًا في تطهير المجاري التنفسية من المخاط وتحسين التروية الدموية للرئتين، كما يقوم بعلاج الالتهاب الشعبي المزمن، والربو، والتهابات الحلق، إلى جانب المساعدة في التخلص من رائحة الفم الكريهة.
* أفضل الطرق لتنظيف الرئتين
التنفس العميق من خلال:
استلق على ظهرك في مكان مريح.
ضع يديك على معدتك عند قاعدة أضلاع القفص الصدري.
اغمض عينيك وتنفس بعمق عبر الأنف، ثم اطلق الزفير ببطء مع العد حتى الرقم خمسة.
احبس نفَسك لمدة ثانيتين، ثم أطلق الزفير ببطء مع العد حتى رقم خمسة.
كرّر هذه العملية عشرات المرات، ويفضل إجراء هذا التمرين مرتين أو ثلاث مرات يوميًّا.
استخدام زيت الخروع
يساعد زيت الخروع في تخفيف كمية السموم، ويقلل بشكل كبير من أعراض الحساسية وخاصة حساسية الربيع فهو يحتوي على مضادات طبيعية ضد الحساسية بشكل عام.
لاستخدام زيت الخروع لتنظيف الرئتين قُم بالآتي:
انقع 2 - 3 قطعة من الصوف في كوب من زيت الخروع الدافئ.
ضع قطع الصوف المبلل بزيت الخروع على صدرك وجانبي الجسم بحيث تغطي منطقة الرئتين.
غطّي قطع الصوف بواسطة ورقة بلاستيكية.
ضع فوقها كيس ماء ساخن لمدة ساعة أو ساعتين.
استخدام الأوريغانو
تساعد هذه النبتة على تخفيف حالات الالتهابات، إذ تقوم بالمساهمة في فتح المجاري التنفسية وإزالة الاحتقان الأنفي وتعزيز عمليات التنفس.
بإمكانك استخدام الأوريغانو عن طريق:
اشرب كوبين من شاي الأوريغانو يوميًّا خاصةً اذا كنت تعاني من الربو والمشاكل التنفسية.
اصنع هذا المشروب الغني عن طريق استخدام الماء المغلي ووضع عشبة الأوريغانو الطازجة أو اليابسة لمدة خمس دقائق وهو محكم الإغلاق.
أضف بضع نقاط من زيت الأوريغانو إلى كوب من الحليب الدافئ أو الشاي.
عرق السوس
هو من الأعشاب المعمرة والفعالة في تنظيف الرئتين من السموم.
يُنصح بشرب كوبين إلى ثلاثة من شاي عرق السوس لعدة أيام عندما تعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي.
الزنجبيل
يحتوي الزنجبيل على عدة مركبات كيماوية تعزز من صحة الرئتين وتحسّن أداءهما عن طريق تخفيف كمية الملوثات الموجودة في المجاري التنفسية، وذلك قبل أن تُلحق الضرر بالرئتين.
النعناع
يحتوي النعناع على مادة المنثول التي تسبب ارتخاء العضلات الملساء للمجاري التنفسية؛ ما يخفف الجهد على الرئتين ويسهم في الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي العلوي، فهو يعمل كمضاد للاحتقان ومقشع للبلغم ومضاد للتشنج.
يمكنك القيام بتنظيف الرئتين عبر تطبيق الآتي:
الحفاظ على نظافة المنزل وإزالة الغبار والأتربة من الأرضيات.
فتح النوافذ والأبواب بشكل منتظم لتنقية الهواء وتبديل جو المنزل.
استخدام المكنسة الكهربائية للتخلص من الغبار.
تخفيف استخدام المنظفات القوية المركزة أو ذات الرائحة القوية واستبدالها بالمنظفات غير السامة إن أمكن.
استخدام نوعين من النباتات المنزلية على الأقل كنبات نخيل الخيزران أو الألوفيرا (الصبار) لتنقية الهواء.
الإقلاع عن التدخين وخاصة في الأماكن المغلقة.
تناول الأطعمة التي تنظف الرئتين، مثل أن تبدأ يومك بتناول كوب من الماء مع الليمون، وتأكد من تناول كمية وفيرة من الماء على مدار اليوم.
تناول أطعمة غنية بفيتامين ج، وتناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة كالثوم، والبصل، والزنجبيل، والأوريغانو، والتفاح، والشاي الأخضر.
تناول الأطعمة الغنية بعنصر الحديد كالعدس والفاصولياء.
مارس التمارين الرياضية في الهواء الطلق