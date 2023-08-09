تعلَّم كيف تنظف رئتيك لتتنفس وتحيا بطريقة أفضل

* أفضل الطرق لتنظيف الرئتين

التنفس العميق من خلال:

استلق على ظهرك في مكان مريح.

ضع يديك على معدتك عند قاعدة أضلاع القفص الصدري.

اغمض عينيك وتنفس بعمق عبر الأنف، ثم اطلق الزفير ببطء مع العد حتى الرقم خمسة.

احبس نفَسك لمدة ثانيتين، ثم أطلق الزفير ببطء مع العد حتى رقم خمسة.

كرّر هذه العملية عشرات المرات، ويفضل إجراء هذا التمرين مرتين أو ثلاث مرات يوميًّا.

استخدام زيت الخروع

يساعد زيت الخروع في تخفيف كمية السموم، ويقلل بشكل كبير من أعراض الحساسية وخاصة حساسية الربيع فهو يحتوي على مضادات طبيعية ضد الحساسية بشكل عام.

لاستخدام زيت الخروع لتنظيف الرئتين قُم بالآتي:

انقع 2 - 3 قطعة من الصوف في كوب من زيت الخروع الدافئ.

ضع قطع الصوف المبلل بزيت الخروع على صدرك وجانبي الجسم بحيث تغطي منطقة الرئتين.

غطّي قطع الصوف بواسطة ورقة بلاستيكية.

ضع فوقها كيس ماء ساخن لمدة ساعة أو ساعتين.

استخدام الأوريغانو

تساعد هذه النبتة على تخفيف حالات الالتهابات، إذ تقوم بالمساهمة في فتح المجاري التنفسية وإزالة الاحتقان الأنفي وتعزيز عمليات التنفس.

بإمكانك استخدام الأوريغانو عن طريق:

اشرب كوبين من شاي الأوريغانو يوميًّا خاصةً اذا كنت تعاني من الربو والمشاكل التنفسية.

اصنع هذا المشروب الغني عن طريق استخدام الماء المغلي ووضع عشبة الأوريغانو الطازجة أو اليابسة لمدة خمس دقائق وهو محكم الإغلاق.

أضف بضع نقاط من زيت الأوريغانو إلى كوب من الحليب الدافئ أو الشاي.