هل تستيقظ قبل رنين المنبه؟ الطب يقدم تفسيره لما يحصل

إذا كنت ممن يستيقظون من النوم قبل رنين المنبه بثوان أو بدقائق، فأنت لست وحدك، لأن كثيرين يلاحظون هذا الأمر بدورهم، كما لو أن أجسامهم جرى ضبطها حتى تنام وتستفيق في أوقات محددة.

ويقول الباحث في معهد العلوم العصبية التابع لجامعة أوكسفورد البريطانية، راسل فوستر، أن هذه الظاهرة فعلية، لأن أناسا كثيرين يبلغون عن الأمر.

وإزاء هذه العادة التلقائية، يتساءل كثيرون حول السبب الذي يجعلهم يستيقظون من النوم قبل أن يرن المنبه، وهو ما يفسره الطب بحصول تفاعل يحدث على مستوى الدماغ، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

ويشرح الباحث في علم الأعصاب والساعة البيولوجية للجسم بجامعة نورث ويسترن الأمريكية، رافي ألادا، بأن العصب البصري في الدماغ يوجد أسفل منطقة تسمى علميا بـ "نواة فوق التصالبة"؛ وهي مسؤولة عن ضبط الساعة البيولوجية للجسم.

وتتولى هذه الساعة البيولوجية ضبط الإيقاع الزمني للجسم، فتساعدنا حتى نكون مستعدين للقيام بمختلف الأشياء التي ننجزها يوميا، مثل التوقيت الذي نخلد فيه إلى النوم، وموعد الاستيقاظ.

ويعتمد الجسم على مستوى الضوء من حوله حتى يستطيع القيام بالمهام المرتبطة بالساعة البيولوجية، لأن عيوننا فيها خلايا قادرة على استشعار الاختلاف في مستوى الضوء المحيط بنا، حتى عندما تكون جفوننا مطبقة.

وهذه الخلايا لا تخبر الجسم بالتوقيت على نحو محدد، لكنها قد تبعث بإشارات تفيد باقتراب الموعد الذي اعتدتنا على الاستيقاظ فيه.

وحين تحصل هذه التفاعلات في الجسم، فإنها تؤدي إلى زيادة إفراز هرمونات مثل الكورتيزول، إلى جانب وقوع تغيير في ضغط الدم، وعندئذ، يستعد الجسم للاستيقاظ.

المصدر: "نيويورك تايمز"