أطعمة ينبغي على الصائم تجنبها.. تعرف عليها

دعا استشاري الطب الباطني المصري، د. محسن عابد، إلى تجنب عدد من الأطعمة في رمضان، أو على الأقل التعامل معها بحذر شديد على مائدتي الإفطار والسحور؛ لأنها تسبب مشكلات كبيرة.

وقال عابد، لـ"إرم نيوز"، إن الأطعمة المملحة تأتي على رأس تلك القائمة؛ إذ تسبب المخللات والمقبلات وفواتح الشهية شعورا شديدا بالعطش في اليوم التالي، كما أن الأطعمة الدسمة المقلية بالزيت تجعل الصائم يعاني من الحموضة والانتفاخ، ما تنتج عنه متاعب كثيرة.