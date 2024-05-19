علاج جديد لسرطان الرئة يضاعف عمر المرضى 3 مرات

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على علاج جديد مبتكر لسرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" يؤدي إلى مضاعفة متوسط العمر المتوقع للمرضى 3 مرات.

وقالت إدارة الغذاء والدواء إنه على المرضى الذين استنفذوا جميع الخيارات الأخرى لعلاج سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة اللجوء إلى عقار "تارلاتاماب"، أو "إيمديلترا"، الذي أنتجته شركة "أمجين".

ويؤدي العقاران إلى مضاعفة متوسط العمر المتوقع للمرضى 3 مرات، أي العيش بمعدل 14 شهراً بعد تناول الدواء، وفقًا للصحيفة، التي أشارت إلى استجابة 40% من المرضى للعلاج المبتكر.

أمل حقيقي

وقال الدكتور أنيش توماس، المتخصص في سرطان الرئة في المعهد الوطني الفيدرالي للسرطان، الذي لم يشارك في التجربة، "إنه بعد عقود من عدم وجود تقدم حقيقي في علاج سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة، يقدم تارلاتاماب الأمل الحقيقي الأول".

بدوره أشار الدكتور تيموثي بيرنز، أخصائي سرطان الرئة في جامعة بيتسبرغ، إلى أن الدواء "سيغير ممارسة العلاج"، لافتًا إلى آثار جانبية خطيرة للدواء، وهي متلازمة إطلاق "السيتوكين"، التي يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل الطفح الجلدي وسرعة ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم.