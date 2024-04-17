سجلت رقماً تاريخياً.. طابور طويل بانتظار العمليات الجراحية بإسبانيا

سجلت إسبانيا رقماً قياسياً تاريخياً في عدد منتظري الحصول على دور للقيام بعملية جراحية، وسط أزمة عاصفة في القطاع الصحي.

وبلغ عدد المنتظرين في القائمة 849,535 مريضًا حتى 31 ديسمبر 2023، بأكثر من 56,014 مريضاً عن العام السابق، و128 يوم انتظار في المتوسط، بأكثر من 8 أيام مما كانت عليه نهاية عام 2022.

وبحسب نظام الصحة الإسباني، وبالإشارة إلى العام الماضي ككل، ينتظر ما نسبته 24.3% من المرضى أكثر من 6 أشهر للخضوع لعملية جراحية في الصحة العامة، تليها جراحة الأعصاب بنسبة 42.4%، وجراحة التجميل بنسبة 40.8%.

وسجلت تخصصات طب الإصابات والعيون والجراحة العامة، كما هو الحال في عام 2022، أكبر عدد من المرضى على قائمة الانتظار، تليها جراحة المسالك البولية وطب الأنف والأذن والحنجرة.

وتُعد منطقة "إكستريمادورا" صاحبة أطول متوسط وقت انتظار بواقع 181 يومًا، تليها الأندلس 174 يوماً، و"كانتابريا" 173، وجزر الكناري 147 يوماً، و"أراغون" 146 يوماً، وكاتالونيا 138 يوماً.

وفيما يتعلق بالمرضى الذين ينتظرون أكثر من 6 أشهر لإجراء جراحة، احتلت "كانتابريا" المرتبة الأولى بنسبة 38.9%، متقدمة على "الأندلس" بنسبة 38%، و"إكستريمادورا" بنسبة 35.3%.

وسجل "مجتمع مدريد" أدنى متوسط لوقت الانتظار بواقع51 يومًا، إلى جانب إقليم "الباسك" 61 يومًا، و"غاليسيا" 63 يوماً و"مجتمع فالنسيا" 88 يوماً.