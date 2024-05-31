سرطان القولون.. تعرف على الأعراض الأكثر شيوعا لدى الشباب

سلطت دراسة حديثة، الضوء على الارتفاع المقلق في معدلات الإصابة بسرطان القولون بين الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، وحددت الأعراض الأكثر شيوعا للمرض مثل نزيف المستقيم وآلام البطن وتغير في حركات الأمعاء.

ووفق موقع "بزنس إنسايدر"، يأتي ذلك في وقت ازدادت فيه حالات الإصابة بسرطان القولون لدى البالغين الأصغر سنا، بشكل ملحوظ في العقود الأخيرة.

وقام الباحثون بتحليل بيانات من 81 دراسة في 6 دول، شملت ما يقرب من 25 مليون شخص تحت سن 50 عامًا مصابين بسرطان القولون في بداية ظهوره. وكان هدفهم التعرف على الأعراض الأكثر انتشارا، والعلامات التي تشير إلى ارتفاع خطر الإصابة بسرطان القولون، ومتوسط الوقت اللازم للتشخيص بعد الظهور الأولي للأعراض.

ووجدت الدراسة التي نشرت في 24 مايو في شبكة (JAMA) أن الأعراض الأربعة الأكثر شيوعًا هي: نزيف المستقيم- يؤثر على ما يقرب من 50% من المرضى، ويرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون بمقدار 5 أضعاف، ما يجعله عامل الخطر الأكبر، تليه آلام البطن، ويعاني منها حوالي 40% من المرضى.

بالإضافة إلى تغيرات في عادات الأمعاء، بما في ذلك الإمساك أو الإسهال أو التناوب بينهما. وفي حين أن الإسهال كان رابع أكثر الأعراض شيوعًا في الولايات المتحدة، برز فقدان الشهية باعتباره العامل الأكثر شيوعًا في الدول الأخرى.