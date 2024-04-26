دراسة: مكالمات الفيديو تسبب "الإرهاق العقلي"

قد يبدو نظر الإنسان لوجهه، أمر يبث في نفسه السعادة، خاصة عندما يقف أمام المرآة، إلا أنّ ذلك مختلف تماما عند الدخول في محادثات الفيديو.

ففي دراسة جديدة أجرتها جامعة "غالواي" الإيرلندية، توصلت إلى أن من يشاركون في اجتماعات عبر تطبيقات عن بعد، هم أكثر عرضة لـ"الإرهاق العقلي"؛ بسبب نظرهم إلى وجوههم أثناء مكالمات الفيديو.

ووفق موقع "بي بي سي" البريطاني، فإن نظر الشخص إلى وجهه عبر مكالمات الفيديو تؤدي إلى إرهاق العقل، بحسب دراسة نشاط الدماغ في حينها.

وتؤكد هذه الدراسة أن النتائج متساوية بين الرجال والنساء، إذ يصبحون مرهقين بالتساوي عند مشاهدة أنفسهم في الاجتماعات عبر الفضاء الإلكتروني.

وتلفت الدراسة إلى أن استمرار الشخص في التحديق في وجهه أو وجود وجهه باستمرار أمامه على الشاشة، يرفع من معدل الوعي بالذات، وهو ما يزيد التوتر والقلق.

ومن المرجح كذلك أن تكون المهام المتعددة أثناء المكالمات المصورة، مثل الاستماع إلى الآخرين وإدارة وقت التحدث الخاص بك ومراقبة تعابير الوجوه، كل ذلك يساهم في عبء معرفي وإدراكي إضافي، ما يزيد من الإرهاق العقلي.