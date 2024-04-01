تحدي "أوتزمبك" على تيك توك.. طريقة جديدة لفقدان الوزن
ضجّ تيك توك أخيرا بمشروب الشوفان السحري "أوتزمبك" الذي ادعى مبتكروه أن له مثل تأثير إبر التخسيس الشهيرة "أوزمبيك"، حيث يمكّن شاربه من خسارة وزنه الزائد في وقت قياسي.
ويحث التحدي المشاركين على تناول مشروب الشوفان المكون من الشوفان والماء وعصير الليمون، بغرض خسارة ما يصل لنحو 20 كيلوغراما في شهرين فقط.
وبعد انتشار المشروب بشكل "فيروسي" عبر التطبيق، شارك الأطباء وجهات نظرهم حول فعالية تحدي مشروب الشوفان.
من جانبه، عبّر أخصائي التغذية تومي مارتن عن تفاؤله بفوائد تحدي "أوتزمبك" في تشجيع الأشخاص على تناول وجبة إفطار صحية، إلا أنه حذر من الادعاءات المبالغ فيها بخسارة الوزن السريعة.
وقال مارتن لصحيفة "هندوستان تايمز" إن تناول دقيق الشوفان وزيادة شرب الماء قد يساعد على تحريك الأمعاء بشكل متكرر، مما قد يسهم في فقدان بعض الوزن، محذرا من الأهداف "غير الواقعية".
وأكد مارتن أن دقيق الشوفان هو طعام صحي يمكن أن يساعد في تقليل استهلاك السعرات الحرارية لأنه مليء بالألياف، إلا أن تناوله بإفراط قد يسبب مشاكل صحية نحن بغنى عنها كالإسهال والاضطرابات المعدية.