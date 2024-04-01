تحدي "أوتزمبك" على تيك توك.. طريقة جديدة لفقدان الوزن

ضجّ تيك توك أخيرا بمشروب الشوفان السحري "أوتزمبك" الذي ادعى مبتكروه أن له مثل تأثير إبر التخسيس الشهيرة "أوزمبيك"، حيث يمكّن شاربه من خسارة وزنه الزائد في وقت قياسي.

ويحث التحدي المشاركين على تناول مشروب الشوفان المكون من الشوفان والماء وعصير الليمون، بغرض خسارة ما يصل لنحو 20 كيلوغراما في شهرين فقط.

وبعد انتشار المشروب بشكل "فيروسي" عبر التطبيق، شارك الأطباء وجهات نظرهم حول فعالية تحدي مشروب الشوفان.