نصائح للحفاظ على سلامة كبار السن في أيام الحر الشديدة

مع تقدم الأشخاص في السن، تبدأ مناعتهم وقوة تحملهم في التراجع، ما يجعل من تبلغ أعمارهم 65 فما فوق أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية، أبرزها تلك التي تتعلق بالتعرض للحرارة.

وبحسب الخبراء، فإن كبار السن هم أكثر عرضة للإصابة بحالة طبية مزمنة تغير استجابات الجسم الطبيعية للحرارة، ومن المرجح أن أدويتهم التي يتناولونها بانتظام تؤثر على قدرة أجسام على التحكم في درجة حرارته.

وبهذا الخصوص قال الدكتور مايكل فيتش من جامعة "ويك فورست بابتيست ميديكال" لموقع "وييك هيلث": "تفقد أجسامنا قدرتها الطبيعية على تنظيم درجة الحرارة مع تقدمنا ​​في السن، ما يجعل من الصعب على الناس الاستجابة للطقس الحار بنفس الطرق التي قد يفعلها الشباب".

وأضاف فيتش "قد لا يكون الشخص المصاب بالخرف أو أي حالة طبية مزمنة أخرى على علم بالعطش أو الشعور بالحرارة الزائدة.. كما إن بعضهم لا يعرفون أضرار المشي أو الجلوس تحت أشعة الشمس".

وبحسب الأطباء يمكن أن تشمل أعراض الإنهاك الحراري: التعرق الشديد، والبرد، والجلد الشاحب والرطب، والنبض السريع والضعيف، وتشنجات العضلات، والشعور بالتعب أو الضعف أو القيء.

وفي حال لم يتم علاجه، قد يؤدي الإنهاك الحراري إلى الإصابة بضربة الشمس الخطيرة، التي قد تؤدي إلى الوفاة.

ومن هنا أدرج الأطباء بعض النصائح لمساعدة كبار السن في الوقاية من الأمراض المرتبطة بالحرارة، أبرزها: