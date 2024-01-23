دراسة: تأثير خطير للاستحمام بالماء الساخن على خصوبة الرجال

يعد الاستحمام بالماء الساخن، من أكثر عادات فصل الشتاء راحة، فالدُش الدافىء لا يخفف التوتر فحسب، بل يساعد على تهدئة الأعصاب والاسترخاء.

وفي حين أن التأثيرات الإيجابية للماء الدافىء واضحة على الحالة المزاجية، إلا أن هذه العادة قد تؤثر سلبا على خصوبة الرجال، بحسب دراسة جديدة وتوصيات الأطباء.

الحمامات الساخنة والعقم

وفقا لدراسة جديدة أجراها أطباء مسالك بولية في جامعة كاليفورنيا، فإن تعريض الجسم لدرجات الحرارة المرتفعة أثناء الاستحمام، يمكن أن يسبب ارتفاعا في درجة حرارة الخصيتين؛ ما يبطىء حركة الحيوانات المنوية وعددها.

وقال الأطباء، إن الحرارة المرتفعة يمكن أن تلحق الضرر أيضا بسلامة الحمض النووي للحيوانات المنوية؛ إذ يخفض جودتها بشكل عام، ومن ثم يؤدي إلى تشوهات في حجمها وشكلها.

وأجريت الدراسة على مجموعة من الرجال الذين اعتادوا على الاستحمام بالماء الساخن بشكل منتظم؛ إذ عرّضوا أجسامهم لدرجات حرارة مرتفعة لمدة 30 دقيقة على الأقل أسبوعيا.

وعندما تم فحص عينات السائل المنوي لديهم، أظهروا انخفاضا في إنتاج الحيوانات المنوية، كما ضعف معدل حركة الحيوانات مقارنة بمن كانوا أقل تعرضا لدرجات حرارة مماثلة.

وللحفاظ على جودة الحيوانات المنوية أوصى الأطباء الرجال، بممارسة الرياضة، وتقليل التوتر، والحصول على كميات وفيرة من فيتامين سي والزنك.