حصدت أكثر من مليوني مشاهدة.. نصيحة "بسيطة" للتخلص من رائحة القدمين

لا يوجد أسوأ من رائحة القدمين الكريهة. ومع ارتفاع درجة الحرارة، من المرجح أن تصبح المشكلة أكثر انتشارًا.

ومع اقتراب فصل الصيف قدَّمت طبيبة الجلدية الشهيرة الدكتورة نيرا عبر حسابها في "تيك توك" نصيحة لتجنب رائحة القدمين الكريهة في الصيف، من خلال استخدام مكون بسيط موجود في خزانة مطبخك.

وقال الطبيبة: "يحتوي خل التفاح على حمض الماليك، الذي يمكن أن يساعد في تقشير وشفاء الأقدام الخشنة والمتشققة، كما إنه مضاد للبكتيريا، وله خصائص مضادة للفطريات تساعد في التخلص من رائحة القدمين الكريهة وفطريات أظافر القدم والقدم الرياضي".

وأضافت: "للحصول على أفضل نتيجة، اخلط كوبًا واحدًا من خل التفاح مع أربعة أكواب من الماء الدافئ، ثم انقع قدميك لمدة 15 دقيقة، ثلاث مرات في الأسبوع، للتأكد من أن لديك أقدامًا نظيفة وخالية من الفطريات ما يعد ببقائها في حالة جيدة".

وشوهد فيديو الدكتورة نيرا 2.7 مليون مرة منذ مشاركته، وسارع الأشخاص إلى تقديم الشكر ومشاركة النتائج التي وصلوا إليها بفضل نصيحتها البسيطة.