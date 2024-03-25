الفياجرا تقلل خطر الإصابة بالزهايمر بنسبة صادمة

قد يُوصي الأطباء في المستقبل القريب الأفراد باستخدام دواء معتمد من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج الضعف الجنسي كوسيلة لتقليل مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر، وفقًا لموقع "ساينس ألرت".

واستند البحث الجديد الذي أجري في الولايات المتحدة على تحليل بيانات التأمين الطبي وتحقيقات مخبرية حول تأثيرات دواء "السيلدينافيل"، المعروف تجاريًّا بالفياجرا، إذ أظهر قدرة مذهلة في الحفاظ على البروتينات الهامة في الخلايا العصبية؛ ما قلل خطر الإصابة بالخرف.

وكشفت دراسات سابقة أن حاصرات الإنزيم التي تسمى مثبطات إنزيم الفوسفوديستراز (PDE)، مثل السيلدينافيل، ليس لديها القدرة على تعزيز تدفق الدم في العضو الذكري فحسب، بل يمكن أن تمنع التنكس العصبي المسؤول عن الخرف.

كما أظهرت أبحاث سابقة، أن مثبط PDE sildenafil يقلل من الفسفرة المفرطة لبروتينات "tau" في الخلايا العصبية، ما يساعد على تحسين الصحة الإدراكية والذاكرة.

واستخدم الباحثون في الولايات المتحدة مزارع الخلايا العصبية التي تم إنشاؤها من الخلايا الجذعية التي تبرع بها مرضى الزهايمر لدراسة تأثيرات السيلدينافيل، فوجدوا أنه قادر على حماية خلايا الدماغ من تشابكات سامة؛ ما يشير إلى إمكانية استخدامه في علاج مرض الزهايمر.

واستخدم الباحثون في دراستهم الأخيرة الذكاء الاصطناعي للبحث عن علامات عمل السيلدينافيل على مستوى الأفراد، إذ وجدوا أنه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة تصل إلى 60%.

ومع حصول السيلدينافيل بالفعل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج الضعف الجنسي، فإن إثبات سلامته وفاعليته في الحد من مخاطر مرض الزهايمر يمكن أن يوفر للجهات الصحية وسيلة سريعة لمعالجة مرض الخرف، الذي لا علاج له حتى اليوم.