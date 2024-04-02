الحليب الدافئ.. هل يحسن جودة النوم فعلا؟

يؤثر النوم على صحة الأفراد الجسدية والعقلية، ويؤدي عدم الحصول على ساعات راحة كافية خلال اليوم إلى مشاكل عديدة تتمثل في ضعف الأداء الذهني والجسدي وزيادة مستويات التوتر والقلق.

وأظهرت عدة أبحاث أن تناول منتجات الألبان، مثل الحليب الدافئ، قبل النوم قد يحسن من جودة النوم لدى بعض الأشخاص، ويعزى هذا التأثير إلى المركبات الموجودة داخله، مثل الميلاتونين والتربتوفان.

ويقول الأطباء إن الميلاتونين هو الهرمون المسؤول عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ في الجسم، بينما يعتبر التربتوفان حمضًا أمينيًا يساعد في تحفيز الاسترخاء وتحسين جودة النوم.

ومع ذلك، لا يزال هناك بعض الاستفسارات بشأن ما إذا كانت كمية الميلاتونين والتربتوفان الموجودة في كوب واحد من الحليب كافية لإحداث تأثير ملموس على نومك.