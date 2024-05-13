التمييز بين الالتهاب البكتيري والفيروسي ضروري للعلاج والوقاية

نظرة على الالتهابات الفيروسية

في المقابل، تنتج الالتهابات الفيروسية عن عوامل معدية تغزو الخلايا المضيفة؛ ما يؤدي إلى أمراض مثل نزلات البرد، والأنفلونزا، وكوفيد-19، وفيروس الهربس البسيط.

ويمكن أن تنتقل الفيروسات عن طريق الهواء، أو الرذاذ، أو الاتصال المباشر، أو الابتلاع.

وعلى عكس البكتيريا، تفتقر الفيروسات إلى البنية الخلوية، وتعتمد على مضيف حي للتكاثر.

تشمل الفيروسات البارزة فيروس الأنفلونزا، والفيروس التنفسي المخلوي (RSV)، والحصبة، والفيروس النطاقي الحماقي.

الاختلافات بين الالتهابات البكتيرية والفيروسية

توجد البكتيريا كخلايا مفردة مستقلة، وغالبًا ما تحمل الحمض النووي، أو عناصر وراثية إضافية للتكاثر والبقاء. وفي حين أن بعض البكتيريا مفيد، إلا أن بعضها الآخر يسبب العدوى عن طريق إنتاج السموم أو غزو الأنسجة. ومن ناحية أخرى، فإن الفيروسات أصغر بكثير، وتتكون من مادة وراثية مغطاة بغلاف بروتيني.

كما إنها تتطلب خلية مضيفة للتكاثر وتكون مسؤولة عن حالات العدوى المختلفة.

ووفقا للخبراء، فإن فهم هذه الفروق أمر بالغ الأهمية، لاستنباط علاجات فعالة وتدابير وقائية.

الأعراض والتشخيص

تظهر أعراض الالتهابات الفيروسية عادةً بشكل تدريجي، وقد تختفي بمرور الوقت، في حين تظهر الالتهابات البكتيرية غالبًا بداية سريعة وبشكل مستمر.

ومع ذلك، يمكن أن تحدث أعراض مثل الحمى، والتهاب الحلق، وآلام الجسم في كلا النوعين من العدوى؛ ما يجعل التشخيص صعبًا.

وتتضمن طرق التشخيص الفحوصات الجسدية، وتحليل الأعراض، واختبارات محددة مثل مزارع الدم، أو مسحات الحلق، أو فحوصات PCR.

طرق العلاج

تركز استراتيجيات علاج الالتهابات الفيروسية في المقام الأول على إدارة الأعراض؛ إذ يتوفر عدد محدود من الأدوية المضادة للفيروسات.

ويوصى عادةً بالرعاية الداعمة والراحة والترطيب، إلى جانب الأدوية المضادة للفيروسات في حالات محددة. كما يلعب التطعيم دوراً حاسماً في الوقاية من الأوبئة الفيروسية، المتمثلة في لقاح الأنفلونزا.