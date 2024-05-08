توصيات بضرورة فحص سرطان الثدي للنساء فوق عمر الـ74

اعترض بعض الخبراء على قيام إحدى كبرى وكالات الصحة العامة في الولايات المتحدة بالتوصية بفحص سرطان الثدي بالأشعة السينية "الماموغرام" للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 40-74 عامًا، واستثناء من هن فوق الـ74 عامًا، بحسب ما ذكرت وكالة "فوكس نيوز".

وذكرت الوكالة في الإرشادات أن فريق الخدمات الوقائية الأمريكي توصل إلى أن "الأدلة الحالية تفتقر لتقييم التوازن بين فوائد ومضار فحص التصوير بالأشعة للثدي لدى النساء بعمر 75 عامًا أو أكبر".

ولم توافق الدكتورة دينيس بات، المديرة الطبية للمكاتب الطبية في مانهاتن على عدم وجود توصيات بتصوير الثدي بالأشعة السينية للنساء من الفئة العمرية المذكورة سابقًا، وأضافت "هذا رأي قديم يقلل من إمكانات هؤلاء النساء".

وقالت "رغم أن التوصيات تشير إلى أنه يتم تشخيص كبار السن بشكل مبالغ فيه، وربما لديهن سرطان الثدي بطيء النوم، إلا أنها لم تأخذ بعين الاعتبار زيادة متوسط العمر المتوقع للنساء الأمريكيات".

ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن "متوسط عمر النساء اللاتي يبلغن 74 عامًا حاليًّا هو 87 عامًا".

ومما دفع الوكالة لاستبعاد النساء فوق 74 عامًا هو أنه لم يتم إجراء تجارب سريرية على هذه الفئة العمرية، بحسب ما ذكرت "فوكس نيوز".

الخطر بعد الـ74

وقالت الدكتورة جاكلين هولت، المدير الطبي لتصوير النساء بالمركز الوطني للتصوير الإشعاعي "خطر الإصابة بسرطان الثدي يزداد عند سن 74 عامًا، ومن الخطأ الاعتقاد أن السرطان ينمو بشكل أبطأ عند هذا السن وأن النساء سوف يمتن بسبب شيء آخر قبل السرطان".

ونقلت الوكالة الأمريكية عن إحدى الدراسات إن احتمالية الحصول على نتيجة إيجابية "كاذبة" وارد بشكل كبير عند تشخيص النساء الأكبر سنًا بسرطان الثدي.

وأشارت الدراسة أن 200 من أصل 1000 من النساء تم فحصهن على مدار 10 سنوات حصلن على نتيجة إيجابية كاذبة، مما قد يسبب لهن القلق والألم والضيق.