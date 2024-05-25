دراسة: هذه الأطعمة تحارب شيخوخة الدماغ

كشفت دراسة حديثة تأثير الأطعمة التي نتناولها يوميا على سرعة تقدم الدماغ في السن، بعد أن رسم باحثو جامعتي إلينوي ونبراسكا لينكولن، خرائط مسح الدماغ مقابل المدخول الغذائي لـ100 متطوع تتراوح أعمارهم بين 65 و75 عاما.

وأظهرت اختبارات الباحثين التي أجريت على المتطوعين أن الشيخوخة الأبطأ ارتبطت بتناول العناصر الغذائية المماثلة لما يمكن أن تحصل عليه من النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، والذي أظهرت الدراسات السابقة أنه أحد أفضل الأنظمة الغذائية لأجسامنا.