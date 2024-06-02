4 أطعمة "صحية" تعوق فقدان الوزن
أصدر أحد خبراء التغذية تحذيرًا بشأن 5 أطعمة "صحية" يعتمد عليها العديد من اختصاصيي الحميات الغذائية، ولكنها قد تقوّض جهودهم في إنقاص الوزن.
وقالت الاختصاصية جونا بيلاندي من منظمة "ويت لوس ريجا" لصيحفة "ميرور" البريطانية : من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن جميع الأطعمة الصحية صديقة لخسارة الوزن.. وعلى الرغم من أن هذه الأطعمة تقدم فوائد غذائية كبيرة، إلا أن محتواها العالي من السعرات الحرارية يمكن أن يتعارض أحيانًا مع أهدافك المتعلقة بإنقاص الوزن."
وشددت جونا على أن هذه الأطعمة قد تعوق فقدان الوزن، موضحة أنها على الرغم من أنها ليست غير صحية بطبيعتها، إلا أنها قد لا تكون أفضل الخيارات لأولئك الذين يتطلعون إلى إنقاص وزنهم. وعلى الرغم من كونها مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية، إلا أن استهلاكها بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن غير المرغوب فيها أو تعطيل تقدمك في فقدان الوزن.
وعدّدت "جوانا" 4 أطعمة صحية قد تسبب زيادة في الوزن، وهي:
الأفوكادو
مليء بالفيتامينات والمعادن والدهون الصحية. ومع ذلك، فإن محتواه المرتفع بالسعرات الحرارية يمكن أن يكون سيفًا ذا حدين.
وقالت جونا "الأفوكادو غني بالعناصر الغذائية، لكنه غني بالسعرات الحرارية أيضًا، ويمكن أن تحتوي حبة الأفوكادو الواحدة على حوالي 250 إلى 300 سعرة حرارية، والتي يمكن أن تتراكم بسرعة إذا لم تكن حريصًا بشأن أحجام الحصص."
زيت الزيتون
تتم الإشادة بزيت الزيتون البكر الممتاز بسبب الدهون الأحادية غير المشبعة الصديقة للقلب ومضادات الأكسدة. وعلى الرغم من كونه خيارًا صحيًا للدهون، إلا أنه مليء بالسعرات الحرارية.
وأوضحت جونا أن "ملعقة كبيرة واحدة فقط من زيت الزيتون تحتوي على حوالي 120 سعرة حرارية، ومن السهل المبالغة في ذلك عند الطهي أو تتبيل السلطات، لذلك من الضروري قياس الحصص."
المكسرات وزبدتها
المكسرات وزبدتها مليئة بالبروتين والألياف والدهون الصحية، وتعد وجبة خفيفة سهلة الاستخدام، ويمكن أن تكون إضافة رائعة لمختلف الأطباق. ومع ذلك، يمكن أن تكون مرتفعة بشكل مدهش في السعرات الحرارية.
وقالت جونا: "قد تحتوي حفنة من المكسرات على حوالي 200 سعرة حرارية، ويمكن أن تحتوي زبدة الجوز على أكثر من ذلك، فكن على دراية بالكمية التي تستهلكها، خاصة إذا كنت تتناول وجبة خفيفة مباشرة من العبوة".
الجرانولا
غالبًا ما يتم بيع الجرانولا كغذاء صحي مليء بالحبوب الكاملة والمكسرات والبذور. ومع ذلك، فإن العديد من أنواع الجرانولا تكون مليئة بالسكريات والدهون المضافة، مما يؤدي إلى منتج عالي السعرات الحرارية.
وحذرت جونا من أن "الجرانولا يمكن أن تكون قنبلة مخفية من السعرات الحرارية، وأنه "عليك التحقق دائمًا من الملصقات الخاصة بمحتوى السكر وأحجام الحصص".
وفي النهاية، شددت "جونا" على أهمية التحكم في الأجزاء ومراقبة إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها، قائلة: "الأكل الصحي يدور حول التوازن والاعتدال، وينبغي إدراج هذه الأطعمة في نظام غذائي متوازن، ولكن كن على دراية بمحتواها من السعرات الحرارية، واضبط حصصك وفقًا لذلك."