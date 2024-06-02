4 أطعمة "صحية" تعوق فقدان الوزن

أصدر أحد خبراء التغذية تحذيرًا بشأن 5 أطعمة "صحية" يعتمد عليها العديد من اختصاصيي الحميات الغذائية، ولكنها قد تقوّض جهودهم في إنقاص الوزن.

وقالت الاختصاصية جونا بيلاندي من منظمة "ويت لوس ريجا" لصيحفة "ميرور" البريطانية : من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن جميع الأطعمة الصحية صديقة لخسارة الوزن.. وعلى الرغم من أن هذه الأطعمة تقدم فوائد غذائية كبيرة، إلا أن محتواها العالي من السعرات الحرارية يمكن أن يتعارض أحيانًا مع أهدافك المتعلقة بإنقاص الوزن."

وشددت جونا على أن هذه الأطعمة قد تعوق فقدان الوزن، موضحة أنها على الرغم من أنها ليست غير صحية بطبيعتها، إلا أنها قد لا تكون أفضل الخيارات لأولئك الذين يتطلعون إلى إنقاص وزنهم. وعلى الرغم من كونها مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية، إلا أن استهلاكها بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن غير المرغوب فيها أو تعطيل تقدمك في فقدان الوزن.

وعدّدت "جوانا" 4 أطعمة صحية قد تسبب زيادة في الوزن، وهي:

الأفوكادو

مليء بالفيتامينات والمعادن والدهون الصحية. ومع ذلك، فإن محتواه المرتفع بالسعرات الحرارية يمكن أن يكون سيفًا ذا حدين.

وقالت جونا "الأفوكادو غني بالعناصر الغذائية، لكنه غني بالسعرات الحرارية أيضًا، ويمكن أن تحتوي حبة الأفوكادو الواحدة على حوالي 250 إلى 300 سعرة حرارية، والتي يمكن أن تتراكم بسرعة إذا لم تكن حريصًا بشأن أحجام الحصص."

زيت الزيتون

تتم الإشادة بزيت الزيتون البكر الممتاز بسبب الدهون الأحادية غير المشبعة الصديقة للقلب ومضادات الأكسدة. وعلى الرغم من كونه خيارًا صحيًا للدهون، إلا أنه مليء بالسعرات الحرارية.

وأوضحت جونا أن "ملعقة كبيرة واحدة فقط من زيت الزيتون تحتوي على حوالي 120 سعرة حرارية، ومن السهل المبالغة في ذلك عند الطهي أو تتبيل السلطات، لذلك من الضروري قياس الحصص."