تلف قرنية شاب عشريني بسبب هذه العادة اليومية

خضع شاب ماليزي يبلغ من العمر 21 عاما يُدعى محمد زبيدي، لعملية زراعة قرنية، بسبب فرك عينيه بشكل مفرط، بحسب ما أكده الأطباء المشرفون على حالته.

وعانى زبيدي من الحساسية منذ طفولته، ما سبب له حكة في عينيه؛ إذ كان يفركهما بشكل متواصل حتى تصبحا حمراوين.

وعندما بلغ الخامسة عشرة من عمره، بدأ زبيدي يلاحظ عدم وضوح الرؤية في عينه اليمنى، وتفاقمت الحالة تدريجياً، ليتبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة أن فرك عينيه المتكرر أحدث تلفًا شديدًا في قرنيته.