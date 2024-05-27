تلف قرنية شاب عشريني بسبب هذه العادة اليومية
خضع شاب ماليزي يبلغ من العمر 21 عاما يُدعى محمد زبيدي، لعملية زراعة قرنية، بسبب فرك عينيه بشكل مفرط، بحسب ما أكده الأطباء المشرفون على حالته.
وعانى زبيدي من الحساسية منذ طفولته، ما سبب له حكة في عينيه؛ إذ كان يفركهما بشكل متواصل حتى تصبحا حمراوين.
وعندما بلغ الخامسة عشرة من عمره، بدأ زبيدي يلاحظ عدم وضوح الرؤية في عينه اليمنى، وتفاقمت الحالة تدريجياً، ليتبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة أن فرك عينيه المتكرر أحدث تلفًا شديدًا في قرنيته.
وخضع زبيدي لعملية زراعة قرنية أخيرا، حيث استبدل الأطباء قرنيته التالفة بأخرى جديدة، مشيرين إلى أن عملية الشفاء تتطلب وقتًا طويلاً.
وشارك زبيدي تجربته في مقطع فيديو عبر TikTok، حيث أشار إلى أن عينه المتضررة تحتاج شهورًا للتعافي وعامين تقريبًا للشفاء التام.
وانتشرت قصة زبيدي على نطاق واسع في ماليزيا، مثيرة قلق الكثيرين بشأن العواقب الجسيمة لعاداتنا اليومية، حيث دعى المختصون إلى توخي الحذر والاهتمام بصحة العيون بشكل أكبر، لأنها من أكثر الأعضاء حساسية.