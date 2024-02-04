"لصق الفم" عادة روّج لها المشاهير وتيك توك.. ما رأي الأطباء؟

وقالت الدكتورة "هانا باتل" متخصصة بالطب العام في لندن إن "التنفس من خلال الأنف بجميع الأوقات، حتى عند ممارسة الرياضة له فوائد صحية جمة؛ لأن الأنف يعمل على تصفية الهواء ومنع الغبار والرماد وغيرهما من الجزيئات الخطرة من الوصول إلى الرئتين".

ومن جانبه، أِشار مؤلف كتاب "التنفس: العلم الجديد"، جيمس نيستور، إلى أن البعض لا يعرفون أن طريقة التنفس لها تأثير كبير على الصحة ونوعية النوم والقلق واضطرابات الجهاز التنفسي.

وأضاف أن التنفس من الفم "قد يزيد احتمالية الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، جراء عدم فلترة أو تصفية الهواء الذي تسبح فيه الفيروسات".

وتابع "التنفس من الفم يؤدي أيضًا إلى جفاف اللثة والأنسجة التي تبطن الفم، ما يفاقم مشكلة الشخير واضطرابات توقف التنفس".

"خطير للغاية"

في المقابل، أشار بروفيسور الطب البديل إدزارد إرنست من جامعة إكستر أنه "لا يوجد أي دليل موثوق يشير إلى أن ربط الفم قد يحسن من نوعية النوم أو يوقف الشخير أو يعالج انقطاع التنفس أو أنه يساعد في حل أي مشاكل أخرى".

وأضاف "إن استخدام الأشرطة اللاصقة لربط الفم قد يعطل عملية النوم، ولا يساعد في حل أي مشاكل صحية أخرى".

ورأى الدكتور راج داسجوبتا، أخصائي النوم من جامعة جنوب كاليفورنيا، أن ربط الفم يمكن أن يكون "خطيرًا للغاية" إذا كان الفرد يعاني انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم؛ ما يعرض حياته للخطر.

وأوصى الدكتور داسجوبتا بضرورة استشارة الطبيب قبل تجربة هذه العادة لمجرد التقليد.