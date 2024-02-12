دراسة تكشف قدرة مضادات الاكتئاب على جعل الدماغ أكثر مرونة

تأثير المركبات على الدماغ

واستكشفت الدراسة كيفية تأثير هذه المركبات المتنوعة على مرونة الدماغ، إذ تستهدف مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية مستقبل 5HT-2A، وهو ناقل عصبي يلعب دورًا مهمًّا في تنظيم المزاج والشعور بالسعادة والرفاهية، بينما يعمل الإسكيتامين على مستقبل NMDA، وهو ناقل عصبي يلعب دورًا مهمًّا في وظيفة الدماغ والنشاط العصبي ويؤثر على مستويات الغلوتامات في الدماغ.

وفي حين أن آليات العمل الدقيقة لا تزال بعيدة المنال، فإن هناك أدلة تشير إلى أن هذه الأدوية تعدل مستويات الناقلات العصبية التي تلعب أدوارًا حاسمة في الوظيفة الإدراكية وتنظيم المزاج.

كما تمحورت الدراسة حول مفهوم مرونة الدماغ، أي قدرته على التكيف وإعادة التنظيم من خلال التغيرات في الدوائر العصبية، عن طريق قياس بروتين سكري الحويصلة المشبكية، وهو علامة على كثافة التشابك العصبي، إذ قيَّم الباحثون تأثير الأساليب البديلة على مرونة الدماغ لدى البشر.

وكشفت فحوصات التصوير المقطعي عن زيادة في مستويات بروتين سكري الحويصلة المشبكية بعد إعطاء إسيتالوبرام، ما يشير إلى تكوين تشابك معزز، وإعادة توصيل الأسلاك العصبية على مدار فترة العلاج.

ويؤكد هذا الاكتشاف أهمية المرونة العصبية في فاعلية مضادات الاكتئاب، ما يوفر آلية محتملة يمكن من خلالها أن تخفف مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية من أعراض الاكتئاب. علاوة على ذلك، تسلط الدراسة الضوء على الدور الحاسم للمرونة المعرفية في التعافي من الاكتئاب، مع التركيز على الحاجة إلى علاجات تسهل التعلم والسلوك التكيفي.