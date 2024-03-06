برزت في "تيك توك".. مسدسات التدليك تُهدد حياتك
في السنوات الأخيرة، صاحب الارتفاع الكبير في شعبية مسدسات التدليك ادعاءات بفاعليتها في تخفيف تصلب العضلات والمساعدة في التعافي خصوصًا في "تيك توك". ووفقًا لمراجعة منهجية نشرها موقع huffpost، ثبت أن هذه الأجهزة المحمولة تعمل على تحسين نطاق الحركة والمرونة والتعافي على المدى القصير، إلا أنها تشكل خطرًا على أجزاء معينة من الجسم.
خطورتها على الرقبة
وأكدت "إنغريد أندرسون"، مؤسسة شركة "إنتاون" للعلاج الطبيعي في أتلانتا، فائدة مسدسات التدليك في تخفيف الألم وعلاج حالات معينة، محذرة من استخدامها على الرقبة، مستشهدة بتشريحها المعقد مع العديد من النتوءات العظمية السطحية والأعصاب.
أما كيفن ليز، أخصائي تقويم العظام في ولاية أريزونا، فسلط الضوء على المخاطر المرتبطة باستخدام مسدسات التدليك على الرقبة، إذ يمكن أن يؤدي الإفراط في تحفيز مستقبلات العضلات في هذه المنطقة إلى ظهور أعراض مثل: الغثيان، والدوار. علاوة على ذلك، فإن الضغط الذي تمارسه هذه الأجهزة قد يؤدي إلى تلف الأنسجة الرخوة والأوعية الدموية؛ ما قد يؤثر على تدفق الدم إلى الدماغ.
ولفتت التحذيرات الفيروسية الأخيرة على منصات، مثل: "تيك توك"، الانتباه إلى مخاطر استخدام مسدسات التدليك على الرقبة. وأكد خبراء الصحة هذه المخاوف، مشددين على أهمية تجنب العلاج بالطرق على شرايين الرقبة لمنع ظهور أعراض محتملة تشبه السكتة الدماغية.
كم أكد الخبراء ضرورة توخي الحذر، خاصة في المناطق التي يمكن أن يتعرَّض فيها تدفق الدم إلى الدماغ للخطر. ورغم ندرة حدوث نقص التروية المؤقت الناجم عن العلاج بالطرق، فإنه يستحق دراسة متأنية.
بدائل
وبدلًا من اللجوء إلى مسدسات التدليك لتخفيف آلام الرقبة، يدعو الخبراء إلى طلب التوجيه من المختصين، واستشارة الطبيب لمعالجة السبب الكامن وراء آلام الرقبة واستكشاف علاجات بديلة مصممة خصوصًا لتلبية الاحتياجات الفردية.
وتعتبر معالجة الوضعية السيئة والتوتر وأوضاع النوم خطوات أساسية في إدارة آلام الرقبة، إضافة إلى أهمية محطات العمل المريحة وفترات الراحة المنتظمة لمنع الانزعاج.
أما بالنسبة لآلام الرقبة الحادة، فيوصَى باستخدام العلاجات المنزلية، مثل: العلاج بالحرارة أو البرودة، ومسكنات الألم الموضعية، وتمارين الحركة اللطيفة. ومع ذلك، فإن الألم المستمر يستدعي التقييم الطبي وقد يتطلب تدخلات يدوية، مثل: الأدوية أو التمارين المستهدفة أو الحقن في نقطة الزناد.